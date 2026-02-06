GROSSETO – Non solo percorsi formativi sulla Resistenza e sulla Costituzione Italiana realizzati in questi anni in collaborazione con il Centro provinciale per l’istruzione degli adulti e con l’Ufficio scolastico destinati alle studentesse ed agli studenti delle scuole di ogni e grado di Grosseto; nel 2026 infatti, d’intesa con una delle residenze per anziani del capoluogo, i volontari della sezione Anpi “Carla Nespolo” hanno completato l’ampio quadro dell’impegno in favore del dialogo e del confronto generazionalmente trasversale con la cittadinanza del territorio grossetano, questa volta incontrando gli ospiti della casa di riposo per discutere insieme del valore della testimonianza nel periodo tra il Giorno della Memoria ed il Giorno del Ricordo.

«Queste due ricorrenze, che discendono da eventi tragici, hanno segnato in modo indelebile le vite dei tanti anziani che hanno partecipato con trasporto all’incontro – dicono dall’Associazione nazionale partigiani d’Italia -, il ché ha consentito di trasformare questo primo appuntamento in una occasione unica anche per raccogliere e condividere storie, in particolare quelle storie di vita di gioventù che nel tempo, altrimenti, sarebbero state destinate ad essere dimenticate».

«L’iniziativa, coadiuvata dalla presidente Daniela Castiglione e realizzata concretamente grazie al supporto di Elio Irudal, Maura Franco, Chiara Rivolta e Massimo De Felice, ha avuto nelle educatrici della struttura un indispensabile punto di contatto con la direzione aziendale e con le tante persone lì residenti, molte delle quali si sono lasciate coinvolgere anche emotivamente in un dialogo ricco di testimonianze e racconti, personali e familiari, legati in modo particolare alla sciagurata esperienza illiberale del Ventennio con la violenta repressione del dissenso, ed alle privazioni subite a causa del Regime fascista nel corso della Seconda Guerra Mondiale».

«Si è trattato di un incontro intenso ed emozionante — racconta Daniela Castiglione, presidente della Sezione “Carla Nespolo” — perché parlando con gli ospiti della struttura siamo andati oltre il consueto evento formativo. Durante la giornata sono stati rievocati straordinari frammenti di vita. Tra i racconti più commoventi è impossibile non citare quelli di Clelia, di Mario e di Carlo, racconti che conservano il vivido tratto comune della paura, per la propria vita e quella dei propri cari, costantemente in pericolo a causa dei fascisti e delle Ss».

«Martedì 10 febbraio, in occasione del Giorno del Ricordo, riprenderà inoltre l’abituale gazebo informativo attivo dalle 15:30 alle 18:30 in piazza Dante Alighieri a Grosseto dove, grazie alla presenza del volontari Anpi, sarà possibile sottoscrivere o rinnovare il tesseramento annuale – concludono dall’Anpi -. Per maggiori notizie sulle iniziative della Sezione “Carla Nespolo” è possibile scrivere all’email “[email protected]” oppure visitare la pagina “www.Facebook.com/GrossetoANPI“».