CAPALBIO – Grazie alla collaborazione tra il Centro provinciale istruzione adulti di Grosseto (Cpia 1) e il Comune di Capalbio è possibile ancora iscriversi al corso di lingua italiana per stranieri di livello base (A1 e A2) e di livello intermedio (B1 e B2).

“Invitiamo le persone interessate – ha commentato Patrizia Puccini, assessore con delega alla Scuola – a cogliere quest’opportunità. Parlare e comprendere la nostra lingua è fondamentale per lavorare e vivere nel nostro Paese”.

Per maggiori informazioni e per iscriversi è possibile visitare il sito www.cpia1grosseto.edu.it oppure rivolgersi allo ufficio Scuola del Comune di Capalbio.