FOLLONICA – Follonica a Sinistra denuncia con forza la “gestione approssimativa, arrogante e politicamente irresponsabile dell’amministrazione comunale, che ancora una volta dimostra di non essere all’altezza del ruolo che ricopre, mettendo a rischio risorse, opere e credibilità istituzionale della città”.

Esordisce così la lista in una nota stampa.

“Le censure della Prefettura sulla variazione di bilancio approvata dalla maggioranza non sono un dettaglio né una questione per addetti ai lavori: sono il segnale politico evidente di un modo di amministrare superficiale, frettoloso e privo di rispetto delle regole, che rischia di compromettere investimenti fondamentali per Follonica. La maggioranza ha scelto deliberatamente di forzare i tempi e i passaggi istituzionali, ignorando le segnalazioni dell’opposizione e procedendo comunque alla votazione di una delibera palesemente fragile. Un atto di arroganza politica che dimostra come il confronto democratico e il ruolo del Consiglio comunale siano stati considerati un ostacolo, anziché una garanzia”.

“Non si può far finta di nulla: chi ha votato quella delibera se ne assume oggi una responsabilità politica piena e diretta. I consiglieri e le consigliere di maggioranza che hanno partecipato a quella votazione non possono nascondersi dietro la disciplina di partito o la fretta imposta dall’Amministrazione. Quando un atto viene pubblicamente censurato da un’istituzione dello Stato, è legittimo chiedersi chi pagherà per questo errore amministrativo e politico”.

“Chi risponderà del tempo perso, delle opere bloccate, dell’incertezza creata? Chi si assumerà la responsabilità di aver esposto la città a un danno concreto per pura superficialità e per la presunzione di poter ignorare regole e istituzioni senza conseguenze? Follonica merita un’amministrazione capace, seria e rispettosa. Non una maggioranza che governa a colpi di forzature, mettendo a rischio il futuro della città”.