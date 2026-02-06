CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Trasferta in Piemonte per la Blue Factor di serie A1. Domani sabato sera alle 20.45 al pala Dal Lago, con arbitri Claudio Ferraro di Vicenza e Alfonso Rago di Giovinazzo, il Castiglione farà visita alla Tr Azzurra Novara. Una sfida importante per entrambe, soprattutto per smuovere la classifica. All’andata al Casa Mora, il Castiglione conquistò i primi tre punti in stagione, in panchina c’era per l’occasione Federico Paghi (Bracali era impegnato in Spagna al seguito dell’under 15). Dopo 4 sconfitte consecutive i maremmani batterono in rimonta i piemontesi per 4-2: dopo il gol di Maniero i gol di Lasorsa, Escobar, Cabiddu e ancora Lasorsa ribaltarono tutto, con Torres autore dell’ultimo centro. Il Novara è un quintetto che è comunque cresciuto di condizione strada facendo: l’ultima vittoria a Monza ne è stata la prova lampante e per il Castiglione che arriva da sei sconfitte consecutive non sarà per nulla semplice tornare a casa con dei punti.

“Per noi ogni gara è una finale – ha detto alla vigilia il tecnico Bracali – e anche dalla trasferta a Novara mi aspetto una gara con tanta voglia. Ormai i valori sono chiari e noi dobbiamo metterci tutta l’energia possibile. Anche contro il Valdagno per esempi, la prestazione c’è stata e la differenza con i veneti è venuta fuori dalla qualità dei giocatori. Non dobbiamo mollare di un centimetro e giocarci tutte le nostre possibilità fino alla fine”.

Al pala Dal Lago i maremmani storicamente hanno sempre sofferto. Le ultime partite risalgono alle due stagioni recenti in A1: nel 2007/08 sconfitta contro l’Hockey Novara per 5-2, e nel 2008/09 invece arrivò una vittoria castiglionese per 5-2 (reti di Bertran, Saez, doppietta proprio di Bracali e gol di Taylor), mentre contro la Rotellistica Novara fu sconfitta per 3-2 (doppietta di Saez per i biancocelesti). Sul finire degli anni Novanta altre sfide sempre in A1, contro l’Hockey Novara, che vinceva titoli a raffica e sonore sconfitte: nell’88/89 per esempio finì 14-4 per i piemontesi e l’anno seguente 14-1 (rete castiglionese di Biancucci), mentre nell’87/88 il Novara s’impose 7-4. Insomma, il parquet piemontese è stato avaro di soddisfazioni per la squadra maremmana.

In serie A2 riparte il girone di ritorno e la Blue Factor di Federico Paghi gioca ancora al Casa Mora, sabato sera alle 19, ospitando la Nova Medicea Pumas Ancora Viareggio. All’andata a spuntarla furono i versiliesi di Mirko Bertolucci per 3-1, ma la gara è stata sempre in equilibrio: ai gol di Pesavento e Francesco Poletti (passato al Cgc Viareggio in A1 nel mercato invernale) rispose Diego Bracali con la rete finale segnata da Marchetti con il Castiglione sbilanciato in attacco e con 5 uomini di movimento.

Questo venerdì torna in pista l’Under 19: alle 21 al Casa Mora arbitro Matteo Galoppi di Follonica, la sfida è contro il Cgc Viareggio. L’Under 17 Lo Scoiattolo gioca invece domenica alle 10.45 arbitro Matteo Righetti al pala Tori contro il Sarzana. Infine, gli Under 15 La Scala andranno a Viareggio domani sabato con fischio d’inizio alle 17, per affrontare l’Spv.

Serie A1 – recupero 14a giornata 4 febbraio

Why Sport Valdagno-Indeco Afp Giovinazzo 7-4

Serie A1 – recupero 16a giornata 4 febbraio

Breganze-Sarzana 3-5

Serie A1 – 18a giornata 7/8 febbraio 2026

Bcc Centropadana Lodi-Cp Grosseto

Breganze-Indeco Afp Giovinazzo

Innocenti Cos. Follonica-Cgc Viareggio

Tr Azzurra Novara-Blue Factor Castiglione

Sarzana-Trissino

Why Sport Valdagno-Ubroker Bassano

Forte dei Marmi-Teamservicecar Hrc Monza 18/2

La classifica

Bassano (17) 42 punti; Trissino (17) 41; Cgc Viareggio (17) 38; Valdagno (16) 35; AW Lodi (17) 33; Hrc Monza (16), Cp Grosseto (17) 27; Sarzana (17) 25; Follonica (17) 22; Forte dei Marmi (17) 14; Azzurra Novara (17) 12; Afp Giovinazzo (17) 11; Castiglione (17) 7; Breganze (17) 3

Serie A2 – girone B – 10a giornata 7/8 febbraio 2026

Sarzana-Newco Roller Matera

Blue Factor Castiglione-Nova Medicea Viareggio

Rotellistica Camaiore-Iren Follonica

Forte dei Marmi-Mgm Remaplast Eboli

Spv Viareggio-Rh Scandiano

La classifica

Forte dei Marmi (10) 25 punti; Roller Matera (10), Rot.ca Camaiore (9) 21; Rh Scandiano (9) 19; Pumas Viareggio (9) 15; Castiglione (9), Sarzana (9), Spv Viareggio (9) 9; Cresh Eboli (9) 6; Follonica (9) 3

Under 19 zona 4 – 7a giornata 6 febbraio 2026

Versilia H.Forte-Follonica

Spv Viareggio-Pumas Ancora Viareggio

Blue Factor Castiglione-Cgc Viareggio

La classifica

Pumas Viareggio (6) 16 punti; Forte dei Marmi (5) 13; Castiglione (6) 9; Spv Viareggio (5), Cgc Viareggio (6) 6; Follonica (6) 0

Under 17 zona 4 – 13a giornata 8 febbraio

Cgc Viareggio-Pumas Viareggio A

Lo Scoiattolo Castiglione-Sarzana

Riposa Pumas Viareggio B

La classifica

Pumas Viareggio A (9), Castiglione (10) 24 punti; Sarzana (9) 15; Pumas Viareggio B (10) 6; Cgc Viareggio (10) 3

Under 15 zona 4 – 14a giornata 7 febbraio

Cp Grosseto B-Forte dei Marmi

Spv Viareggio Bluoptik-La Scala Castiglione

Rotellistica Camaiore-Follonica

Sarzana B-Cgc Viareggio

Siena-Sarzana A

Startit Prato-Cp Grosseto A

La classifica

Castiglione (13) 39 punti; Sarzana A (13) 33; Cp Grosseto A (13), Cgc Viareggio (12) 28; Follonica (13) 25; R.a Camaiore (12) 22; Sarzana B (13) 18; Prato (13) 12; Spv Viareggio (13) 7; Siena (13) 6; Forte Marmi (13) 5; Cp Grosseto B (13) 3