FOLLONICA – È stato avviato ufficialmente il 5° Concorso sulla Sicurezza Stradale, promosso dal Forum per il Volontariato con il patrocinio del Comune di Follonica.

L’iniziativa, dal titolo emblematico “Sulla strada… per non dimenticare!”, si rivolge alle classi terze delle scuole secondarie di primo grado di un vasto comprensorio che comprende Follonica, Piombino, Massa Marittima, Montieri, Scarlino, Gavorrano, Monterotondo e Roccastrada.

L’obiettivo di questa iniziativa è chiaro ed è una certezza ormai da anni: vuole promuovere stili di vita corretti e sensibilizzare i ragazzi sui pericoli della strada attraverso la creatività. I partecipanti potranno concorrere in due categorie: la Sezione A (Locandina/Poster) e la Sezione B (Testo scritto).

L’assessore alle Politiche Sociali, Sandro Marrini, sottolinea il valore educativo dell’iniziativa, che parla attraverso vari linguaggi: “Sosteniamo con convinzione questo concorso – spiega – perché crediamo che la prevenzione passi inevitabilmente dalla cultura e dall’educazione dei nostri ragazzi. Coinvolgerli attivamente nella creazione di un poster o di un racconto significa spingerli a riflettere profondamente sulle conseguenze delle proprie azioni. Un ringraziamento a Sergio Pieri, che promuove l’iniziativa fin dai suoi esordi mostrando grande attenzione al tema e alle nuove generazioni”.

Sulla stessa linea l’assessore alla Sicurezza e Polizia Municipale, Giorgio Poggetti, che pone l’accento sulla consapevolezza che sia gli adulti sia i ragazzi devono avere: “La sicurezza stradale non è solo fatta di regole e sanzioni, ma soprattutto di consapevolezza. Vedere gli studenti impegnati a interpretare i rischi e le buone pratiche della strada è il segnale che stiamo investendo bene sul futuro. A tal proposito la Polizia municipale nei prossimi mesi sarà nelle scuole con il simulatore di guida pensato e acquistato proprio per coinvolgere gli studenti e spiegare loro l’importanza dei corretti comportamenti e del rispetto delle regole”.

Dettagli e premiazione

Gli elaborati dovranno essere inviati entro il termine perentorio del 30 aprile 2026.

Il concorso prevede premi importanti per ciascuna sezione, erogati sotto forma di buoni acquisto presso librerie e cartolibrerie: 300 euro per il primo classificato, 200 euro per il secondo e 100 euro per il terzo.

Il percorso si concluderà con una cerimonia di premiazione (data e luogo da definire) durante la quale verranno celebrati i lavori più significativi e condivisi i messaggi di sicurezza emersi dal lavoro degli studenti.

Per informazioni è possibile contattare il Forum per il Volontariato all’indirizzo email: [email protected] o visitare il sito www.forumperilvolontariatofollonica.com.