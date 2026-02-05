ROCCASTRADA – C’è tempo fino al 9 marzo 2026 per cittadini singoli o associati, per presentare una domanda/progetto finalizzati a proporre un’attività da svolgere come cittadini attivi, sulla base delle categorie di intervento individuate dall’amministrazione comunale.

Il Comune di Roccastrada ripropone anche per l’anno 2026 l’istituzione del “Servizio di Cittadinanza Attiva”, per lo svolgimento da parte dei cittadini di attività e servizi in favore della collettività, secondo i principi di cooperazione attiva.

Riconoscendo l’utilità sociale della cittadinanza attiva, ha previsto per l’anno 2026, una riduzione pari al 50%, con un massimo di 250,00 euro per utenza, del tributo denominato Tari (tassa rifiuti), per tutti coloro che parteciperanno concretamente alle attività previste dal servizio.

In questi giorni gli uffici comunali stanno lavorando per la rendicontazione degli interventi eseguiti dai “cittadini attivi” nell’anno 2025, ai quali verrà riconosciuta la premialità prevista con la Tari dell’anno 2026.

Le categorie di intervento per le quali i cittadini possono presentare progetti sono riconducibili alle seguenti fattispecie:

– Manutenzione, sfalcio e pulizia aree verdi, parchi pubblici;

– Manutenzione, sfalcio e pulizia aree verdi scolastiche;

– Manutenzione di ringhiere, balaustre e barriere metalliche;

– Manutenzione elementi in legno quali staccionate, barriere, arredo urbano e giochi bambini;

– Interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati.

“Il progetto ‘Cittadinanza Attiva’ torna anche nel 2026. Con uno stanziamento di 10.000 €, il Comune di Roccastrada rinnova il suo impegno verso un modello di gestione condivisa del territorio. La cura dei beni comuni è un tema cruciale – spiega il sindaco Francesco Limatola, soprattutto oggi. È necessario questo tipo di welfare in cui l’intera comunità collabori con l’amministrazione. Siamo stati tra i primi in Italia a credere in questa visione, grazie a cittadini che trasformano quotidianamente l’impegno civico in un valore concreto per tutti.”

“Con la Cittadinanza Attiva il Comune di Roccastrada conferma una visione di comunità fondata sulla collaborazione e sulla fiducia reciproca – afferma l’Assessore Emiliano Rabazzi –. I cittadini non sono semplici utenti dei servizi, ma protagonisti della cura del territorio. Questo bando è un invito a partecipare, a proporre idee e a trasformare l’impegno civico in un beneficio per tutta la collettività”.

Lo schema di domanda da presentare è reperibile sul sito web del Comune www.comune.roccastrada.gr.it. Le domande/progetti presentate saranno valutate in relazione alle proposte d’intervento e accettate fino ad esaurimento della somma stanziata di € 10.000,00.

Le domande/progetto devono essere presentate presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Roccastrada (al piano primo del Palazzo comunale), inviate tramite Oec all’indirizzo: [email protected]), oppure spedite all’indirizzo del Comune in Corso Roma n. 8 – 58036 – Roccastrada (Gr), tramite raccomandata postale A/R che dovrà comunque pervenire entro il termine di scadenza del presente avviso, non assumendo valore il timbro di presentazione della raccomandata (N.B.: il comune non si assume responsabilità alcuna per eventuali ritardi o dispersioni di domande per disguidi postali o imputabili a terzi).

Per informazioni è possibile rivolgersi al personale della Unità Operativa 3 tel. 0564.561218 o 0564/561222.