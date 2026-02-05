TALAMONE – A Talamone la sentenza del Consiglio di Stato, depositata il 4 febbraio, chiude definitivamente la lunga e controversa vicenda del porto turistico, aprendo però un nuovo fronte politico e amministrativo. Dopo la decisione dei giudici di palazzo spada, arrivano prese di posizione nette e distinte da parte del Partito democratico e del Coordinamento secessione Talamone, entrambe critiche verso la gestione del progetto da parte dell’amministrazione comunale.

La posizione del Partito democratico

Secondo Matteo Porta del Partito democratico, la sentenza rappresenta “la parola fine a una gestione fallimentare”, trasformando quello che veniva presentato come sviluppo in una vera e propria debacle giuridica.

I Giovani democratici parlano di una procedura definita dai giudici “radicalmente illegittima”, evidenziando la violazione delle norme tecniche di attuazione e il mancato rispetto della gerarchia delle opere di messa in sicurezza idraulica, che avrebbero dovuto precedere qualsiasi intervento sul porto.

Nel mirino anche la scelta dell’amministrazione di “abbandonare senza motivazioni il percorso della società di trasformazione urbana, giudicato più trasparente e con maggiore controllo pubblico, per favorire una strada alternativa ritenuta illegittima. Una decisione che, secondo il pd, configura un chiaro eccesso di potere”.

Il partito parla inoltre di danno erariale, morale e materiale, per le spese legali sostenute dal comune in un contenzioso definito “perso fin dall’inizio”, e chiede che sindaco e giunta rendano conto ai cittadini di ogni euro speso. “talamone merita competenza, non arroganza”, conclude la nota, invocando assunzione di responsabilità politiche.

La posizione del Coordinamento secessione Talamone

Di diverso taglio, ma ugualmente critica, la posizione del Coordinamento secessione Talamone, che definisce la decisione del Consiglio di Stato un punto fermo non solo sul porto, ma sul futuro del territorio talamonese.

Per i portavoce Antonio Cagnacci e Maurizio Damato, la sentenza chiude una fase fatta di incertezze, forzature e scelte calate dall’alto, imponendo un cambio di passo profondo nel rapporto tra Comune di Orbetello e Talamone. L’invito è rivolto direttamente al sindaco Andrea Casamenti: aprire una nuova stagione di dialogo reale, basata su scelte condivise e verificabili.

Il coordinamento richiama l’attenzione sulle criticità del territorio: spiagge come il Cannone, il Bagno delle Donne, il Bagno degli Uomini e il Leone presentano problemi di sicurezza e manutenzione; la Rocca Aldobrandesca necessita di interventi urgenti; mancano investimenti strutturali per turismo, cultura e sport.

In questo contesto prosegue anche il percorso per portare Talamone sotto l’amministrazione del Comune di Magliano, pur tenendo aperti più scenari. “il gioiello della maremma appare oggi abbandonato”, affermano i portavoce, sottolineando la crescente preoccupazione degli operatori economici locali.

Una sentenza, due letture politiche

Se per il Partito democratico la pronuncia certifica un fallimento amministrativo e richiede responsabilità immediate, per il Coordinamento secessione Talamone rappresenta soprattutto un’occasione per ripartire su nuove basi: sicurezza del territorio, tutela ambientale, sostegno alle attività esistenti e rispetto dell’identità talamonese.

Due posizioni diverse, ma unite da un punto comune: la sentenza sul porto di Talamone segna la fine di una fase e rende inevitabile una riflessione profonda sul futuro della frazione e sul modello di gestione adottato finora.