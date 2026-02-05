Foto di repertorio

GROSSETO – Dopo le critiche del garante della disabilità di Grosseto per la sosta di auto senza contrassegno nei posti per disabili, arriva la risposta dell’Asl Toscana sud est, che ribadisce “il proprio impegno nella risoluzione delle problematiche che interessano le aree di sosta intorno all’ospedale Misericordia di Grosseto”.

“Nei prossimi giorni – prosegue l’Asl – sarà presentato il progetto di riqualificazione dell’area sterrata, a seguito del quale, mediante un’intesa con l’amministrazione locale, sarà possibile regolamentare i parcheggi e in particolare sanzionare coloro che indebitamente occupano gli stalli riservati alle persone munite di contrassegno per invalidi”.

“L’Azienda si scusa per i disagi e ribadisce la ferma condanna nei confronti di coloro che occupano in maniera irregolare gli spazi di sosta per gli utenti più fragili”.