Foto di repertorio

FOLLONICA – Con sentenza del 2 febbraio 2026 numero 839 il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del Tar Toscana del 5 giugno 2023 numero 563. Così è conferma la legittimità di tutti i provvedimenti del Comune di Follonica volti ad evitare l’allestimento di un luna park in un’area privata, sottoposta a vincolo paesaggistico, situata a poche decine di metri dalla pineta e dal litorale, in una zona dove sono presenti numerose abitazioni private, oltre varie strutture ricettive.

In entrambi i gradi di giudizio, il Giudice amministrativo ha confermato la legittimità sia dell’ordinanza dell’ufficio edilizia, volta alla rimozione delle strutture in quanto in contrasto con le norme urbanistiche, che consentono l’installazione di attrazioni di spettacolo viaggiante solo in aree di proprietà comunale, sia dei provvedimenti SUAP volti ad inibire il consolidarsi degli effetti della Scia presentata dal privato , riconosciuta come atto inidoneo ad incidere sul sistema delle autorizzazioni e dei controlli che caratterizza l’esercizio di attività di spettacolo viaggiante e che, dato l’impatto in termini di spazi, viabilità, e acustica necessita di programmazione che l’amministrazione può effettuare solo ex ante.

“Voglio rivolgere un ringraziamento sincero e un plauso sentito ai nostri uffici comunali – interviene il sindaco Matteo Buoncristiani, e continua – Questo risultato è merito della competenza e della precisione tecnica con cui sono stati istruiti i provvedimenti. E’ la dimostrazione che la macchina comunale di Follonica lavora con rigore e professionalità a tutela del bene collettivo e della città”.

“La sentenza del Consiglio di Stato – commentano i gruppi Pd, Follonica a Sinistra e Andrea Pecorini Sindaco – conferma in modo definitivo un principio che a Follonica abbiamo sempre difeso: la legalità e la pianificazione non sono optional. L’amministrazione Benini ha agito nel pieno rispetto delle regole, nell’interesse della città e della sua organizzazione urbanistica. È una decisione che dà ragione al Comune e rafforza l’idea che le scelte sul territorio spettano alle istituzioni, non ai privati. Un ringraziamento va agli uffici comunali per il lavoro serio e puntuale che ha consentito di tutelare Follonica e l’azione amministrativa”.