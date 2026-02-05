GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi giovedì 5 febbraio 2026
Ariete diretto: ma oggi scegli il tono giusto.
Toro affidabile: riesci a portare a termine ciò che conta.
Gemelli ispirato: nuove idee in arrivo.
Cancro calmo: sai stare accanto a chi ha bisogno di equilibrio.
Leone attento: oggi lasci che siano gli altri a parlare.
Vergine ordinata: ma oggi più flessibile.
Bilancia empatica: oggi scegli la gentilezza come forza.
Scorpione attento: comprendi con uno sguardo.
Sagittario visionario: ma oggi più razionale.
Capricorno coerente: sai qual è la strada giusta.
Acquario, segno del giorno, sarà brillante, originale, fluido: oggi spicchi per intelligenza e visione, con il dono di coinvolgere.
Consiglio escursione: percorri il tratto panoramico tra Cala di Forno e la spiaggia di Collelungo, nel Parco della Maremma: una via che ti parla di libertà, come la tua mente.
Pesci sognatori: ma oggi anche molto concreti.