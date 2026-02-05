GROSSETO – Ancora maltempo in Toscana e in Maremma.
La sala operativa regionale ha emesso una nuova allerta meteo di codice giallo per rischio idrogeologico dalla mezzanotte di oggi, 5 febbraio alle ore 12 di domani, venerdì 6 febbraio. Precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio temporalesco in mattinata con miglioramento nella seconda parte della giornata.
Inoltre è stata emessa un’allerta gialla per vento forte dalle ore 3 alle ore 9 di domani venerdì 6 febbraio sulla costa centrale e l’Arcipelago.
Per conoscere le previsioni per le prossime ore e prossimi giorni della provincia di Grosseto, Comune per Comune, potete consultare anche il servizio meteo de IlGiunco.net: www.ilgiunco.net/meteo/. Qui trovate tante informazioni interessanti, dalle temperature all’intensità del vento.
Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile dall’indirizzo www.regione.toscana.it/allertameteo.