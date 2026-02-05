GROSSETO – Paura nella tarda serata a Grosseto, dove un grosso pino è crollato improvvisamente sulla strada in viale Monterosa, colpendo due autovetture in sosta. L’episodio si è verificato intorno alle ore 23.

Intervento dei vigili del fuoco

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Grosseto, che hanno trovato la pianta abbattuta trasversalmente sulla carreggiata. Il pino, cadendo, ha danneggiato due veicoli parcheggiati lungo la strada, rendendo necessario un rapido intervento per la messa in sicurezza dell’area.

La squadra ha alleggerito le fronde per consentire la liberazione delle auto coinvolte e, successivamente, la rimozione del tronco, ripristinando le condizioni di sicurezza della sede stradale.

Viabilità e controlli

Durante le operazioni è intervenuta anche la polizia municipale di Grosseto, che ha fatto i rilievi del caso e gestito la viabilità, evitando ulteriori disagi alla circolazione.

Nessun ferito

Fortunatamente, nonostante l’impatto e i danni ai veicoli, non si registrano feriti. Resta alta l’attenzione sul tema della sicurezza stradale e del monitoraggio delle alberature, soprattutto dopo episodi che, per orario e modalità, avrebbero potuto avere conseguenze ben più gravi.