GROSSETO – “Quando viene meno il rispetto delle persone e delle regole civili, è necessario intervenire per tutelare tutti, non solo chi vive una condizione di disabilità. A maggior ragione in un luogo come l’ospedale, che dovrebbe essere uno spazio sicuro e accogliente, in cui ciascuno possa sentirsi protetto e rispettato”. A dirlo è il garante della disabilità del Comune di Grosseto Diego Montani.

“Desidero evidenziare con forza la grave e persistente mancanza di rispetto degli stalli riservati alle persone con disabilità nel parcheggio dell’ospedale Misericordia di Grosseto – prosegue -. La situazione è ormai inaccettabile: la maggior parte degli stalli risulta occupata abusivamente da veicoli sprovvisti di regolare contrassegno, senza che vi siano controlli o interventi adeguati”.

“Ricordo che il Codice della strada vieta espressamente la sosta negli spazi riservati alle persone con disabilità (articolo 158, comma 2, lett. g) e punisce l’uso improprio o l’assenza del contrassegno con sanzioni amministrative e la rimozione del veicolo (articolo 188) – dichiara Montani -. Tali comportamenti non sono semplici infrazioni, ma veri e propri soprusi che limitano diritti fondamentali e incidono sulla dignità delle persone”.

“Come Garante della disabilità del Comune di Grosseto – conclude -, ritengo doveroso richiamare tutti (cittadini e istituzioni) a un maggiore senso di responsabilità, al rispetto delle regole e, soprattutto, al rispetto reciproco. Il rispetto degli stalli riservati non è un gesto di cortesia, ma un obbligo di legge e un segno concreto di civiltà. Confido in un intervento tempestivo e in un impegno condiviso affinché situazioni come questa non si ripetano più”.