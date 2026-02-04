AMIATA – Siamo a febbraio ma sembra di essere a novembre, almeno per le piogge che in questi giorni stanno interessando la Maremma e gran parte della Toscana. Non solo, ma le basse temperature di oggi stanno favorendo anche precipitazioni nevose in tutta la Toscana.

In particolare nevica sui rilievi sopra i 1000 metri ma non sull’Amiata. All’Abetone sono 42 i centimetri mentre a Foce a Giovo sono 40. Ricordiamo l’obbligo delle dotazioni invernali per chi viaggia: o pneumatici invernali o catene a bordo.

Su tutta la Regione poi è in corso per tutta la giornata di oggi l’allerta meteo con codice giallo per giallo per rischio idrogeologico e rischio idraulico. Questa la situazione dei fiumi: in provincia di Grosseto è stato attivato il servizio di piana per il fiume Bruna, a Castiglione della Pescaia, dove il fiume ha raggiunto il primo livello. Nelle altre province invece i fiumi interessati dai servizi di piena sono: la Pesa a Barberino Tavarnelle al primo livello, il Merse a Sovicille al primo livello, il Cecina a Montecatini Val di Cecina e Steccaia al primo livello. Nessuna criticità lungo l’asta dell’Arno.

Diversi gli allagamenti si registrano nelle zone rurali senza particolari danni: tra le zone interessate anche i terreni lungo il corso del Sovata nel comune di Gavorrano.

Al Puntone di Scarlino, massima attenzione per il porto canale.