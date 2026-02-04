GROSSETO – Le piogge intense delle ultime ore stanno provocando una serie di allagamenti in zone della provincia. Tra i territori più colpiti quelli dei comuni di Gavorrano e di Castiglione della Pescaia dove alcune strade secondarie sono state chiuse al traffico.

Nel dettaglio per quanto riguarda il Comune di Gavorrano: risulta interdetto il tratto stradale in località Castel di Pietra, nei pressi del podere Mulinacci, così come il guado sul fiume Bruna lungo la strada vicinale di Castel di Pietra e quello lungo la strada del Fontino. Si raccomanda la massima prudenza e si invita la cittadinanza a limitare gli spostamenti allo stretto necessario fino al miglioramento della situazione.

Nel comune di Castiglione della Pescaia invece è stata chiusa al traffico la strada che da Pian di Rocca si collega alla Strada delle Rocchette (località Lo Zibellino – Paduletto). Le piogge incessanti hanno reso il tratto impraticabile.

Notizia in aggiornamento. Se volete segnalare zone critiche o allagamenti potete inviare una mail all’indirizzo [email protected] o un messaggio al canale whatsApp 334.5212000.