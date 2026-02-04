GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi mercoledì 4 febbraio 2026
Ariete attivo: ma oggi è utile fare un passo indietro.
Toro prudente: osservi e valuti con calma.
Gemelli comunicativo: oggi riesci a far passare il tuo messaggio.
Cancro affettuoso: sai dire la cosa giusta al momento giusto.
Leone generoso: ma oggi meno al centro della scena.
Vergine pratica: giornata utile per portare a termine impegni.
Bilancia, segno del giorno, sarà delicata, saggia, accogliente: oggi sei un ponte tra le parti, capace di ascolto e misura.
Consiglio escursione: passeggia tra le vie e i panorami di Capalbio, un borgo elegante e armonico che rispecchia il tuo stile di oggi.
Scorpione profondo: ma oggi più sereno.
Sagittario curioso: ma oggi più in ascolto.
Capricorno deciso: ma oggi con un tocco di dolcezza.
Acquario leggero: ma non superficiale.
Pesci sensibili: ma più chiari nel comunicare.