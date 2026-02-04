GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi mercoledì 4 febbraio 2026

Ariete attivo: ma oggi è utile fare un passo indietro.

Toro prudente: osservi e valuti con calma.

Gemelli comunicativo: oggi riesci a far passare il tuo messaggio.

Cancro affettuoso: sai dire la cosa giusta al momento giusto.

Leone generoso: ma oggi meno al centro della scena.

Vergine pratica: giornata utile per portare a termine impegni.

Bilancia, segno del giorno, sarà delicata, saggia, accogliente: oggi sei un ponte tra le parti, capace di ascolto e misura.

Consiglio escursione: passeggia tra le vie e i panorami di Capalbio, un borgo elegante e armonico che rispecchia il tuo stile di oggi.

Scorpione profondo: ma oggi più sereno.

Sagittario curioso: ma oggi più in ascolto.

Capricorno deciso: ma oggi con un tocco di dolcezza.

Acquario leggero: ma non superficiale.

Pesci sensibili: ma più chiari nel comunicare.