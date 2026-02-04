GROSSETO – Castiglione della Pescaia si prepara a una stagione ricca di novità sul fronte culturale, sportivo e ambientale. Ospite della nuova puntata de Il tempo di un caffè è Elena Nappi, che racconta i principali appuntamenti in calendario e traccia un primo bilancio dell’attività amministrativa. Accanto ai format ormai consolidati, come Musica di mare e Cinema di mare, debutta una nuova rassegna letteraria, Castiglione racconta, affidata alla direzione di Francesco De Robertis e inaugurata da Sandro Veronesi, con la partecipazione di nomi di primo piano della scena culturale nazionale.

Nel corso dell’intervista, la sindaca illustra anche le novità legate allo sport, dalle Giornate europee dello sport al 50° Rally della Maremma, che interesserà interamente Castiglione della Pescaia, fino ai grandi eventi di beach tennis e a una gara unica in Toscana che vedrà la presenza dell’olimpionico Gregorio Paltrinieri. Ampio spazio viene dedicato infine all’ambiente e al turismo lento, con l’ampliamento della rete dei sentieri e delle ciclovie, pensate per collegare la costa all’entroterra e alle grandi direttrici storiche come la via Francigena.

Nella parte conclusiva della puntata, Nappi offre uno sguardo complessivo sull’azione amministrativa degli ultimi anni, sottolineando il lavoro svolto sugli strumenti urbanistici – dal piano del porto al piano strutturale e al piano della costa – destinati a orientare lo sviluppo di Castiglione della Pescaia nel prossimo decennio.

Il tempo di un caffè

Il tempo di un caffè è la nuova rubrica video de Il Giunco che prende ispirazione dal format lanciato da ilSaronno nel 2020.

Il format è semplice: interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere meglio i protagonisti del nostro territorio. In quattro minuti e tre domande cerchiamo di dare voce ai maremmani e alle maremmane sui nostri principali canali social: Instagram, Facebook, TikTok e YouTube.

A condurre è il direttore Daniele Reali.

