GROSSETO – Fumo cerca una famiglia, o anche solo uno stallo temporaneo con la disponibilità a somministrare i farmaci per il periodo della cura.

A chiedere aiuto per Fumo è l’associazione i Mici di Pancole.

Fumo qualche mese fa è stato investito e si è rotto il bacino. È stato curato da una volontaria e si è ristabilito.

Purtroppo ora è sorto un problema agli occhi. La Clinica Veterinaria Costa d’Argento ha fatto tante analisi, tra cui un eco cuore e le spese sono tante.

Per questo l’associazione chiede un aiuto a chi può sia per saldare il conto, sia per acquistare cibo renal per Fumo.

Fumo rischia di perdere la vista, per questo in questo momento debbono essergli somministrati tre colliri quattro volte al giorno. Un impegno non da poco. Anche per questo l’associazione cerca uno stallo con qualcuno che possa dedicare del tempo per i colliri e medicinali. Fumo è buonissimo e si fa mettere il collirio senza problemi.

Se qualcuno volesse dare una mano può contattare Cristiano: 3332951801

Per un contributo:

Paypal: [email protected]

GoFundMe: https://gofund.me/d7aef199f