FOLLONICA – Nuovi cambiamenti nel centrodestra follonichese. È di queste ore la notizia che Riccardo D’Ambra. già consigliere comunale e capogruppo del gruppo Prima Follonica, ha aderito a Forza Italia e comunicato al Comune di Follonica la costituzione in consiglio comunale del gruppo di Forza Italia.

Una scelta che arriva dopo i recenti confronti e scontri con il resto della maggioranza e con la sua “cacciata” annunciata dal sindaco Matteo Buoncristiani.

Con l’ingresso in Forza Italia, da una parte il “partito azzurro” torna ad avere una rappresentanza diretta in consiglio, dall’altra D’Ambra diventa capogruppo di uno dei partiti storici dell’alleanza di centrodestra.

Da capire adesso cosa succederà negli equilibri del centrodestra sia per quanto riguarda la giunta, che dovrebbe essere comunque blindata, sia per quanto riguarda i rapporti interni tra lo stesso D’Ambra e il resto dei consiglieri della coalizione che governa Follonica dal 2024.

Si tratta comunque di una colpo di scena inatteso che dà un nuovo scossone alla già movimentata vita politica della città del Golfo.