CALDANA – In merito all’esposto presentato agli uffici comunali da alcuni cittadini, l’amministrazione comunale precisa in una nota il tempestivo intervento delle autorità per risolvere la problematica.

«L’amministrazione comunale, nella persona del sindaco, è intervenuta tempestivamente e con la massima attenzione già in data 30 dicembre 2025, adottando una specifica ordinanza sindacale con la quale è stata disposta l’immediata custodia degli animali presso il canile comprensoriale e/o presso soggetti appositamente individuati. Tale provvedimento si è reso necessario in quanto gli animali si trovavano in condizioni tali da costituire un potenziale pericolo per la pubblica incolumità, oltre a presentare evidenti criticità sotto il profilo della salute e del benessere animale».

«Successivamente, nel mese di gennaio 2026, considerato il permanere delle condizioni che avevano determinato l’adozione del primo atto, il sindaco ha emanato una ulteriore ordinanza di proroga della custodia, confermando così l’attenzione costante dell’amministrazione verso la tutela della sicurezza dei cittadini e il rispetto delle normative in materia di protezione animale».

«Alla luce di quanto sopra, risulta evidente che le segnalazioni contenute nell’esposto intervengono quando le misure necessarie erano già state adottate e pienamente operative, rendendo pertanto l’iniziativa priva di efficacia concreta e non rispondente allo stato attuale dei fatti. Si precisa anche che, a partire dal giorno dell’affido dei cani al canile, non sono più pervenute segnalazioni dai cittadini».

«L’amministrazione comunale – ribadisce il sindaco Stefania Ulivieri – ha agito con responsabilità nell’esclusivo interesse della collettività e degli animali coinvolti, e continuerà a operare con la massima trasparenza e determinazione nel rispetto della legge».