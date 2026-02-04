ALBINIA – Pecore morte e ferite. Mirella Pastorelli, presidente del Comitato pastori d’Italia, racconta un nuovo attacco alle greggi da parte dei predatori. Ad essere stata danneggiata è un’azienda di Albinia (La Selva), di Luigi Farina, che ha un allevamento di oltre 1000 capi.

«Due giorni fa l’allevatore ha subito l’ennesima predazione che ha procurato grosse ferite ad alcune pecore e la morte di altre. L’allevatore ha raccontato del pianto degli agnellini, che per lo spavento non riuscivano a calmarsi. Un danno non quantificabile, che nessuno potrebbe tollerare e un dolore per tanto scempio indescrivibile perché i capi per l’allevatore diventano come figli».

«Tutto questo è avvenuto nonostante le reti alte due metri più il sistema anti gatto e i cani da guardiania, un’accortezza per i propri capi ineccepibile, ma la situazione è sfuggita di mano e vige il terrore di tale animale. Non si può continuare a proteggere il lupo a scapito degli allevatori e delle loro famiglie» prosegue Pastorelli.

«I lupi non si limitano più a frequentare le campagne, ma si stanno avvicinando sempre di più alle abitazioni, creando preoccupazione e paura tra gli abitanti. L’allevatore Farina produce eccellenze casearie riconosciute a livello nazionale e internazionale, ma è sfiduciato e abbandonato da chi dovrebbe portare soluzioni al problema e ha dichiarato che se la situazione non migliorerà a breve valuterà se continuare o vendere tutto».

«Questo rappresenterebbe un danno non solo per lui, ma per l’intero comparto caseario, una grande perdita per l’intera comunità, che rischia di vedere compromessa la propria identità culturale e gastronomica. A breve incontrerò l’assessore all’agricoltura della Toscana per parlare della situazione e chiedere quali interventi adotterà la Regione. Chiederò anche al ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratini, di prendere in mano la situazione e di convocare una conferenza Stato-regioni per dare il via libera alle regioni affinché possano attuare piani di contenimento e, se necessario, di abbattimento dei lupi».