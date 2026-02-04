GROSSETO – Adesso è ufficiale: Roberto Vannacci non fa più parte della Lega e dopo l’annuncio del suo addio al Carroccio, il generale ha già lanciato il suo nuovo progetto politico.

Il nuovo partito di Vannacci si chiama Futuro Nazionale e come si legge nel profilo Facebook del generale sarà un partito di destra non moderata. Ecco le prima parole del “manifesto” di Futuro Nazionale che è possibile leggere sui social di Vannacci: «Vera, orgogliosa, convinta, entusiasta, pura, contagiosa: l’unica destra che io conosca. L’Italia è una polveriera pronta a deflagrare. È un Paese in trepidante attesa colmo di energia trattenuta: forza compressa, talento umiliato, merito non riconosciuto, orgoglio ammansito, entusiasmo e passione che anelano di esplodere. Esiste una parte viva, vasta e profonda della cittadinanza che non si riconosce più in una dialettica timida, fatta di tinte spente e volti smorti, di braccia basse e calici annacquati, di linguaggi misurati e vie di mezzo. Di tutto questo gli italiani sono stufi. Non a caso, gli italiani di destra non votano più. Ma c’è destra e destra. L’unica che avrà davvero qualcosa da dire nelle sfide dei prossimi anni è quella capace di essere sé stessa. È per questo che la mia destra è diversa da quella che qualcuno propone o che qualcun altro si rassegna di rappresentare. La mia destra è vitale perché è innamorata della vita ed è protesa verso il futuro. Non della vita qualunque. Non della vita di chi tira a campare, ma di quella che merita di essere vissuta e per la quale vale persino morire, pur di garantire alla nostra progenie un futuro migliore».

I primi effetti della scelta di Vannacci si vedranno in consiglio regionale: l’unicio consigliere eletto con la Lega infatti è un “vannacciano” di ferro. Massimiliano Simoni lascerà quindi la Lega per seguire il generale. La Lega perderà dunque la rappresentanza in Regione. Simoni dovrebbe entrare nel gruppo misto. Ma questo è solo l’inizio perché anche a livello locale, nei comuni, potrebbero succedere movimenti simili.