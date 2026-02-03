ARCIDOSSO – Un appello alle forze produttive, alle banche e ai cittadini dell’Amiata per salvare un pezzo di storia.

L’associazione “Noi e la Celletta di San Lorenzo Odv” lancia ufficialmente la campagna di raccolta fondi per il restauro integrale della storica celletta benedettina, simbolo identitario della frazione di San Lorenzo ad Arcidosso.

Un progetto “chiavi in mano”

A differenza di molte iniziative ancora sulla carta, il recupero della Celletta è già immediatamente cantierabile. Grazie alla collaborazione con l’Arcidiocesi di Siena e al lavoro dell’associazione, il progetto esecutivo ha già ottenuto il nulla osta definitivo della Soprintendenza di Siena, Grosseto e Arezzo. L’edificio, attualmente sorretto solo da puntelli provvisori, attende ora i 102.000 euro necessari per il consolidamento definitivo e il restauro artistico.

Il vantaggio fiscale: l’Art Bonus Toscana

La vera svolta è l’inserimento del progetto nel portale ufficiale Art Bonus Toscana. Questo strumento permette a imprese e privati di trasformare la propria donazione in un credito d’imposta pari al 65% dell’importo versato.

“Sostenere la Celletta non è solo un atto d’amore per l’Amiata, ma una scelta economica intelligente per le aziende” – spiegano dall’associazione – “Grazie al credito d’imposta, un’azienda che dona ad esempio 10.000 euro, ne recupera ben 6.500 sotto forma di detrazioni fiscali. Il costo reale del mecenatismo si riduce drasticamente, mentre l’impatto sul territorio rimane immenso”.

Un presidio culturale per l’Amiata

L’associazione, che negli anni ha coinvolto illustri studiosi come lo storico Franco Cardini, mira a trasformare la Celletta restaurata in un punto di riferimento per il turismo lento e la coesione sociale. Le aziende che aderiranno come sponsor avranno il proprio logo esposto nel cartello di cantiere e saranno protagoniste di una serie di eventi di valorizzazione che coinvolgeranno le istituzioni locali.

Come contribuire

Tutte le informazioni tecniche, l’Iban per il bonifico e i pacchetti sponsor sono disponibili sul sito dell’associazione e sul portale regionale Art Bonus. “La Celletta ha resistito per secoli – conclude l’associazione – ,ma oggi ha bisogno di noi. Invitiamo gli imprenditori e i cittadini a diventare ‘Custodi della Storia’ dell’Amiata”.

www.noielacellettadisanlorenzo.it