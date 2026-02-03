GROSSETO – Nel pomeriggio di giovedì 29 gennaio, sull’Aurelia, in località Chiarone, nel Comune di Capalbio, un incidente ha provocato la rottura del serbatoio di un veicolo, con conseguente sversamento di gasolio. I tecnici di Arpat, attivati dalla sala operativa della Protezione civile dopo segnalazione di Anas, sono intervenuti sul posto, constatando che lo sversamento aveva interessato circa 100 metri lineari del tratto stradale e, probabilmente, anche una porzione di terreno che in quel tratto costeggia i lati della strada.

Sebbene lo sversamento abbia interessato prevalentemente la sede stradale asfaltata, è possibile che le piogge in atto al momento dell’incidente e il conseguente dilavamento abbiano determinato il trasporto della sostanza inquinante oltre l’area direttamente coinvolta dall’evento, con potenziale interessamento del vicino fosso del poggio tristo.

Il personale Arpat ha fornito indicazioni al personale Anas circa le operazioni da effettuare nell’immediato per contenere il gasolio sversato (in particolare, l’utilizzo di materiali solidi assorbenti inerti, come sabbia o similari); ha inoltre fatto presente che, ai sensi dell’art. 242 del Testo unico ambientale, il responsabile dell’inquinamento deve mettere in atto, entro 24 ore, le misure di prevenzione idonee e dovrà poi procedere all’immediata notifica di potenziale contaminazione del sito e all’attivazione di misure di messa in sicurezza d’emergenza.

Arpat ha infine indicato al Comune di Capalbio la necessità di verificare lo stato del canale potenzialmente interessato dall’evento, rimanendo a disposizione per il supporto tecnico che potrà risultare necessario per la valutazione degli effetti dello sversamento sull’ambiente.