GIUNCARICO – Lo hanno chiamato al telefono presentandosi come poliziotti. «Ci risulta che con la sua auto sia stata fatta una rapina». Inizia così la nuova truffa ai danni degli anziani.

Vittima prescelta un uomo di quasi 78 anni di Giuncarico, nel comune di Gavorrano.

I finti poliziotti hanno chiesto se avesse oro in casa o contanti. Probabilmente con l’intento, se avesse detto di sì, di andare “a controllare” e prendere “in carico” l’oro del malcapitato. Siccome l’uomo ha detto di no i truffatori hanno chiesto alcune informazioni sui familiari, facendosi dare alcuni numeri di telefono tra cui quello del figlio.