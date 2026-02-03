RIBOLLA – Riapre l’ufficio frazionale di Ribolla che, a partire da giovedi prossimo 5 febbraio, tornerà ad erogare i servizi di ufficio anagrafe. L’ufficio sarà aperto ogni giovedi con orario dalle 9,30 alle 12,30 e risponde al numero telefonico 0564 / 561271.
La postazione di Ribolla sarà attrezzata oltre che per i normali servizi di anagrafe con il rilascio delle relative certificazioni, anche con una postazione dedicata per la Carta d’Identità Elettronica.
Si ricorda infatti che dalla data del 3 agosto 2026 cessa la validità della Carta d’Identità in formato cartaceo, come disposto dall’art. 5 del Regolamento UE 2019/1157 del Parlamento Europeo.
Da tale data – anche nel caso il documento non dovesse risultare scaduto – le carte d’identità cartacee non avranno più validità per l’espatrio e non potranno più essere rilasciate.
Si invitano tutti i cittadini già da adesso a prevedere il “passaggio” alla Carta d’Identità Elettronica (CIE) che viene rilasciata anche prima della scadenza del documento cartaceo, dall’Ufficio Anagrafe.
Il servizio viene svolto esclusivamente su appuntamento, attraverso i seguenti contatti: E-mail: [email protected] – Tel. 0564/561216 – 13 – 25 – 47