GROSSETO – La sala operativa della Protezione civile regionale ha prorogato lo stato di allerta gialla per rischio idrogeologico sull’area della Toscana occidentale, comprese la costa e l’Arcipelago, e per rischio idraulico del reticolo principale sull’intero territorio regionale. L’allerta resta in vigore per tutta la giornata di domani, mercoledì 4 febbraio.

Il provvedimento è legato al transito di un sistema frontale che sta interessando in queste ore la regione, con precipitazioni diffuse e localmente intense. Una parziale attenuazione dei fenomeni è attesa tra il pomeriggio e la sera di oggi, ma un nuovo impulso perturbato, con minimo sul Tirreno centrale, è previsto per domani.

Secondo le previsioni meteo, l’ulteriore peggioramento porterà piogge abbondanti soprattutto sulle zone occidentali della Toscana, compresa la provincia di Grosseto. Le autorità raccomandano massima attenzione nelle aree a rischio e di seguire gli aggiornamenti ufficiali.

Tutte le previsioni meteo aggiornate su IlGiunco.net nella sezione dedicata: clicca qui.