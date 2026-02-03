GROSSETO – Un appello accorato e concreto arriva dal garante della Disabilità del Comune di Grosseto, Diego Montani, per aiutare Rudy Pacchioni e Valentina Generale, due giovani arrivati da alcuni mesi in Maremma con il sogno di costruire qui la propria vita.

Nonostante l’impegno e la disponibilità dimostrata, la coppia ha ricevuto fino ad oggi solo risposte negative nella ricerca di un’abitazione in affitto. «Il principale ostacolo è la disabilità di Rudy, paraplegico, una condizione che, nei fatti, ha escluso ogni possibilità, pur essendo i due disposti a sostenere direttamente i costi per eventuali adeguamenti dell’immobile – dichiara Montani -. Siamo di fronte a una situazione grave che mette in evidenza l’ipocrisia di una società che si proclama inclusiva ma che, nei fatti, continua a discriminare. L’accessibilità deve essere la normalità, non l’eccezione, ed è un valore che riguarda tutti».

Nel suo ruolo istituzionale, il garante ha già provveduto a coinvolgere il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna, anche in qualità di presidente del Coeso, e il presidente della Provincia Francesco Limatola, affinché il caso venga seguito con attenzione.

«Il diritto all’abitare è parte integrante del diritto a una vita dignitosa – prosegue Montani –. Nessuno dovrebbe essere escluso dalla possibilità di costruire un futuro e di sentirsi parte di una comunità».

Il Garante si dice inoltre disponibile a cercare soluzioni concrete, anche attraverso il coinvolgimento di sponsor o soggetti disposti a sostenere eventuali interventi di adeguamento degli immobili. L’appello è rivolto a proprietari, agenzie immobiliari e cittadini: «Non voltarsi dall’altra parte significa difendere il valore umano e sociale della nostra comunità».

Chiunque fosse interessato a dare una mano può contattare direttamente il garante della Disabilità: 347 1619162, [email protected].