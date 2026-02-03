CAPALBIO – Un uomo è stato portato in ospedale dopo essere rimasto ferito in un incidente avvenuto questa sera a Capalbio, sulla strada di Selva nera.
L’incidente ha visto coinvolte, in un tamponamento, un’auto e un furgone Ducato.
A finire in ospedale un uomo di 80 anni. L’uomo è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasferito al Misericordia di Grosseto.
Sul posto i carabinieri dí montiamo, la Croce rossa di Capalbio e il soccorso stradale Lorenzo Battisti per la rimozione del mezzo e la pulizia della strada.