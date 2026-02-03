GROSSETO – Stava viaggiando sulla strada del Pollino in direzione Grosseto, quando è improvvisamente uscito dalla carreggiata in prossimità di una curva. La vittima del terribile incidente che si consumato questa mattina all’altezza del Casotto dei Pescatori si chiamava Luca Trivulsi, aveva 45 anni e lavorava come pizzaiolo.

La notizia della morte di Luca ha suscitato profondo cordoglio. Numerosi i messaggi di affetto apparsi sui social network, dove amici e conoscenti lo ricordano con parole cariche di dolore: «Mi mancherai immensamente, amico mio, di tante avventure, crescita e sorrisi insieme», scrive un amico. «La tua strepitosa pizza e la tua simpatia non le dimenticherò mai», aggiunge un altro. E ancora: «Che la terra ti sia lieve. Non potrò mai dimenticare le giornate insieme e la consolazione che mi hai portato nei momenti difficili».

Un lutto che colpisce non solo familiari e amici, ma anche la comunità che lo conosceva e lo apprezzava per il suo lavoro , il suo sorriso e la sua umanità.

L’incidente è accatuto questa mattina intorno alle 11. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che al loro arrivo hanno trovato il conducente già all’esterno dell’auto. Presenti anche i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, probabilmente a causa della gravità delle ferite riportate nell’impatto.