GROSSETO – Aggiornamento ore 12.14: L’incidente, come comunicato dalla Asl, è avvenuto alle ore 11,05. È stato attivato anche Pegaso 2, poi disattivato dai sanitari giunti sul posto che hanno riscontrato il decesso di uomo di 45 anni.

News ore 12.13: L’auto, fa sapere il comando dei Vigili del fuoco, procedeva in direzione Grosseto. Il conducente ha perso il controllo del mezzo in prossimità di una curva.

All’arrivo sul posto dei Vigili del fuoco l’uomo era già all’esterno del veicolo e il personale sanitario del 118, giunto sul luogo dell’incidente, non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

News ore 11.56: Incidente mortale in tarda mattinata sulla strada tra Grosseto e Marina, all’altezza del Casotto dei Pescatori.

La vittima è un uomo di meno di 50 anni.

Sembra che abbia fatto tutto da solo, perdendo il controllo e finendo fuori strada.

Purtroppo nonostante i soccorsi e la presenza di automedica e ambulanza della Misericordia l’uomo è deceduto.

Sul posto la Polizia municipale per i rilievi e i Vigili del fuoco.

Non è la prima volta, purtroppo, che su questa strada avvengono incidenti mortali.