GROSSETO – Giancarlo Innocenti è stato rieletto alla guida di Anp Cia Grosseto (l’associazioni pensionati degli agricoltori) per i prossimi quattro anni. Un segnale chiaro di fiducia da parte di delegati e associati, che hanno sostenuto un percorso basato sulla continuità e sui valori storici di CIA – Agricoltori Italiani.

Nel suo intervento, Innocenti ha ringraziato l’assemblea e ha ribadito l’impegno su tutela dei diritti, giustizia sociale, welfare inclusivo, sanità pubblica e contrasto a disuguaglianze, populismo e discriminazioni.

Un mandato dentro una fase complessa

Il nuovo mandato si apre in un contesto segnato da crisi sociali, conflitti internazionali, aumento del costo della vita e indebolimento dei sistemi di protezione sociale. In questo scenario, ANP CIA rafforza il proprio ruolo di presidio sindacale e civile, a fianco delle persone, in particolare nelle aree rurali e interne.

I numeri di Anp Cia Grosseto

I dati confermano il lavoro svolto negli ultimi anni. Dal gennaio 2022 al dicembre 2025, le deleghe pensione Anp sono cresciute di 227 unità, un risultato in controtendenza rispetto alla riduzione degli addetti agricoli.

Un aumento che testimonia la fiducia verso l’associazione e la qualità dei servizi offerti, anche grazie al lavoro del patronato Inac e del Caf.

Le priorità del programma

Il presidente Innocenti ha indicato due assi strategici per l’azione futura.

Pensioni e nuovo welfare

Tra gli obiettivi principali figurano la difesa del potere d’acquisto delle pensioni, le pensioni minime a 800 euro netti mensili, la rivalutazione secondo l’indice europeo Ipca, il contrasto al drenaggio fiscale e alla crescita della povertà, la piena attuazione della Legge 33/2023 sulla non autosufficienza, la costituzione del Cupla provinciale e il rafforzamento delle collaborazioni sindacali.

Sistema socio-sanitario

Ampio spazio anche alla difesa del Servizio sanitario nazionale, con una posizione netta contro la riduzione delle strutture sanitarie, la carenza di personale e l’allungamento delle liste di attesa.

ANP CIA punta inoltre allo sviluppo delle Case della comunità, con una governance partecipata, e alla promozione dell’invecchiamento attivo come risorsa. Il progetto si articola su prevenzione, stili di vita, volontariato, competenze digitali, coesione intergenerazionale, sicurezza, abitare e agricoltura sociale.

Il rapporto con la politica

Nel suo intervento, Innocenti (nella foto sopra con Enrico Vacirca) ha sottolineato la necessità di un confronto più forte con le istituzioni e con la politica, soprattutto con chi ha responsabilità di governo. Ha inoltre denunciato la carenza di ascolto e di risposte concrete sui temi di pensioni, sanità e diritti sociali. «Non presentiamo un programma di vacanze, ma un programma di lavoro serio e impegnativo, per il presente e per il futuro, pensando alle nuove generazioni e alla dignità delle persone».

«Siamo a un appuntamento statutario importante, perché ogni quattro anni si rinnovano i consigli e le presidenze delle associazioni di persone. Anp Cia Grosseto arriva a questo passaggio dopo quattro anni di lavoro intenso, con molte attività realizzate e una presenza costante sui territori», ha spiegato Innocenti.

«Non abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati, soprattutto sul fronte delle rivendicazioni. Nel mondo dell’agricoltura le pensioni restano al minimo e gli aumenti concessi negli ultimi anni sono stati del tutto insufficienti: parliamo di pochi euro al mese, cifre che non rispondono ai bisogni reali delle persone. Per noi questo resta un tema centrale, perché riguarda diritti fondamentali di cittadinanza».

Secondo il presidente, il problema non è solo l’adeguamento degli importi, ma l’impianto complessivo del sistema. «Continuare a rincorrere piccoli aumenti rischia di trasformarsi in una battaglia di retroguardia. Serve invece ripensare il sistema pensionistico, riconoscendo il valore del lavoro agricolo e garantendo dignità a chi ha lavorato una vita».

Ampio spazio anche ai temi socio-sanitari, con particolare attenzione alle aree rurali. «Nelle zone di campagna e nelle aree interne le esigenze assistenziali vengono spesso trascurate. Gli anziani restano soli, mancano servizi adeguati e questo produce uno stravolgimento del tessuto sociale e insediativo. È una questione che non riguarda solo il presente, ma il futuro delle nostre comunità».

Netta la posizione sulla sanità. «Ci esprimiamo con chiarezza contro la mercificazione della salute. Il sistema privato seleziona i clienti, mentre il servizio sanitario pubblico, pur indebolito, resta universalista e garantisce cure a tutti. Difenderlo significa difendere un diritto costituzionale».

Uno sguardo, infine, alle nuove generazioni. «Questa battaglia non la facciamo solo per noi. Penso ai miei nipoti e a chi verrà dopo di noi. Dobbiamo provare a lasciare un futuro migliore, fondato su diritti, servizi pubblici forti e rispetto per la dignità delle persone».

Il profilo di Giancarlo Innocenti

Giancarlo Innocenti, 72 anni, è pensionato dell’agricoltura come coltivatore diretto. Coniugato, ha una figlia e due nipoti in età scolare. Ha già ricoperto il ruolo di presidente di ANP CIA Grosseto negli ultimi quattro anni.

Nel suo percorso ha alternato esperienze nel mondo della cooperazione agricola, come presidente o consigliere di realtà locali e nazionali tra cui Conserve Italia e la Cooperativa Valle Bruna, e incarichi istituzionali. È stato per dodici anni, non consecutivi, sindaco di Roccastrada, responsabile regionale ANCI per il settore agricolo e per sette anni presidente di CIA Grosseto.