GROSSETO – «Ho letto con attenzione la recente nota stampa del sindaco di Grosseto e dell’assessore alle politiche sociali. Non per polemizzare, ma per condividere alcune riflessioni, da cittadino e da volontario, desidero esprimere alcune considerazioni in merito».

A scriverlo in una lettera aperta è don Enzo Capitani, presidente della Fondazione L’Altra Città.

«Alcuni passaggi – afferma don Enzo -, in particolare quelli riferiti alle associazioni di volontariato, mi hanno infatti suscitato sorpresa. Ritengo che non rendano pienamente giustizia all’impegno che tanti cittadini, di ogni provenienza e sensibilità, mettono quotidianamente al servizio degli altri, spesso in modo silenzioso e gratuito».

«Il fine della politica dovrebbe essere sempre il bene comune»

«Desidero comunque esprimere, prima di tutto, un sincero ringraziamento al sindaco e all’assessorato al sociale per aver affrontato e risolto, seppur temporaneamente, la situazione del cosiddetto dormitorio. È un intervento importante, che va riconosciuto. Ciò che sento di voler sottolineare riguarda il ruolo della politica. A qualunque livello essa operi, il suo compito rimane quello del servizio al cittadino. Al di là delle norme e delle complessità che regolano il funzionamento della macchina amministrativa, il fine della politica dovrebbe essere sempre il bene comune».

«Mettere al centro il bene comune significa cercare soluzioni, non creare ostacoli; significa rispondere ai bisogni delle persone, indipendentemente dalla loro nazionalità o dalla condizione in cui si trovano. Parliamo di uomini e donne che vivono in strada a causa di sfratti, della mancanza di una residenza o di altre fragilità. Persone che hanno bisogno di sentire le istituzioni vicine, presenti, capaci di ascolto, più che coinvolte in confronti o contrapposizioni».

«Politica e volontariato dovrebbero camminare insieme»

«Politica e volontariato, a mio avviso, dovrebbero camminare insieme, accompagnando le persone. La differenza tra i due ambiti, tuttavia, è evidente. La politica è per sua natura temporanea: chi la esercita ha un mandato che dipende dal consenso dei cittadini. Il volontariato, invece, nasce da una passione profonda e non ha scadenze. Il volontario resta sul campo finché le forze glielo consentono, offrendo tempo, energie e spesso risorse personali, senza aspettarsi nulla in cambio. Mentre le istituzioni hanno il dovere di far quadrare i bilanci, il volontario, non di rado, attinge alle proprie tasche per rendere possibile un servizio e portarlo a termine. È una differenza che incide profondamente sull’approccio, sull’impegno e sulla gratuità».

«La passione per l’uomo non può essere racchiusa in categorie politiche, partitiche o in logiche di mero risultato»

«Queste convinzioni non nascono oggi. Il mio impegno affonda le radici nel 1978, quando – permettetemi un breve riferimento personale – maturò in me la scelta di dedicarmi al sociale. In anni segnati da forti tensioni ideologiche e violenze, ebbi chiara la convinzione che esistesse un altro modo di lottare per la giustizia e di impegnarsi per il bene degli altri, un modo fondato sull’ascolto, sulla vicinanza e sulla cura. Da allora ho cercato di essere presente dove c’era bisogno: nel mondo delle dipendenze, accanto ai malati di Aids e a chi affrontava la morte, vicino agli emarginati, alle persone in difficoltà economica, a chi non riusciva a pagare le bollette o a fare la spesa. Nulla di ciò che riguarda l’uomo mi è stato estraneo, per una ragione semplice: sono profondamente appassionato dell’umanità. E la passione per l’uomo non può essere racchiusa in categorie politiche, partitiche o in logiche di mero risultato. Essa si misura nella dedizione quotidiana, portata avanti con costanza e responsabilità, lungo tutto il corso della vita».