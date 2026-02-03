GROSSETO – Successo della doppia trasferta fra Roma e la Sicilia per i ballerini della Scuola di ballo Lady Francesca degli insegnanti di caraibico Alessandro Provenni e Francesca Balestri e del maestro di hip hop Pierluigi grandini. Pioggia di podi nel settore caraibico alla Sicily Dance League, a cominciare dalla coppia formata da Leonardo Aluigi e Laura Pallati, primi classificati nella Combinata Caraibica 19/27 A1, nell’Open Over 16 U, nella Salsa ShowCase 19/27 A e nella Bachata ShowCase 19/27 A.

Ancora successi individuali per Aluigi, senza rivali nella Bachata Shine 19/27 A, nel Merengue Shine 19/27 A e secondo nella Salsa Shine 19/27 A.

Da applausi anche la trasferta di Denise Baricci, prima nella Salsa ShowCase19/34 A e nella Shine 19/27 A, nella Bachata Shine 19/27 A e nel Merengue Shine 19/34 AS, nonché seconda nella Bachata ShowCase 19/34 A

Terza piazza nella Bacahata Shine 14/15 B per Arianna Sechi, che conquista il secondo gradino del podio nella Salsa Shine 14/15 B e il primo nella Bacahata ShowCase 12/15 B e nel Merengue Shine 14/15B.

Due primi posti anche per Elena Brogioni, ovvero nella Bachata Shine 14/15 C e nel Merengue Shine 14/15 C, più il secondo nella Salsa Shine 14/15 C.

Chiara Santese chiude seconda nella Bachata ShowCase 16/18 C, quinta nella Salsa Shine 16/18 C e settima nella Bachata Shine 16/18 C

Settimo piazzamento anche per Jennifer Raimondo nella Bachata ShowCase 19/27 A e ottavo nella Salsa ShowCase 19/27 A.

Soddisfazioni anche nel settore Hip Hop all’Artistic Stardust Competition 2026 tenutosi a Roma, dove Noemi Gangi si è piazzata seconda nel Freestyle classe Unica, quarta nell’over 17 e prima nello Showcase over 17 classe Unica. Secondo posto per Tyler Brusa nello Showcase 12/13 classe C e quarto nel Freestyle.

Infine, quinta piazza per Eva Gonnelli nel Freestyle classe Unica.