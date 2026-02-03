CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – La lista civica L’Alternativa annuncia ufficialmente l’avvio dell’avvicendamento nel ruolo di capogruppo all’interno del Consiglio comunale di Castiglione della Pescaia: «Un passaggio – dichiara L’Alternativa – che si inserisce in un percorso politico condiviso, trasparente e coerente con i valori fondanti della lista».

Il presidente della lista civica L’Alternativa, Franco Lippi, comunica che il 2 febbraio è stata trasmessa formale Pec al Comune di Castiglione della Pescaia per avviare l’iter amministrativo relativo alla sostituzione del capogruppo consiliare. A seguito di tale comunicazione, il ruolo di capogruppo de L’Alternativa sarà ricoperto dal consigliere comunale Aldo Iavarone, che subentra alla consigliera Ianetta Giannotti.

«Questo avvicendamento – dichiara il presidente Franco Lippi – non rappresenta una semplice rotazione di incarichi, ma una scelta politica consapevole, maturata all’interno della lista, nel segno della continuità dell’azione amministrativa e del rafforzamento del nostro ruolo in Consiglio comunale. Nel corso del suo mandato da capogruppo, la dottoressa Ianetta Giannotti ha rappresentato L’Alternativa con determinazione, competenza e spirito critico, affrontando temi centrali per la vita amministrativa del Comune: dalla pianificazione del territorio alla gestione delle risorse pubbliche, dal metodo decisionale dell’amministrazione al rispetto delle prerogative del Consiglio comunale».

«A Ianetta Giannotti – prosegue Lippi – vanno i miei complimenti personali e quelli dell’intero direttivo per il lavoro svolto in aula consiliare, sempre improntato alla serietà, allo studio degli atti e alla difesa dell’interesse pubblico. Ha esercitato il ruolo di capogruppo con equilibrio ma senza rinunciare a una posizione politica chiara, autonoma e coerente, incarnando pienamente lo spirito civico de L’Alternativa».

Contestualmente, la lista civica rivolge un augurio di buon lavoro al nuovo capogruppo Aldo Iavarone, chiamato a svolgere un ruolo centrale in una fase politica delicata e decisiva per il futuro di Castiglione della Pescaia.

«Siamo certi – conclude il presidente – che Aldo Iavarone saprà interpretare questo incarico con fermezza e senso delle istituzioni, rafforzando l’azione politica de L’Alternativa in Consiglio comunale. Il suo contributo sarà fondamentale per continuare a svolgere un’opposizione seria, concreta e costruttiva, capace di avanzare proposte, vigilare sulle scelte dell’amministrazione e dare voce a quei cittadini che chiedono maggiore trasparenza, partecipazione e visione per il futuro del nostro territorio».

«La lista civica L’Alternativa – conclude Lippi – conferma così il proprio impegno a essere una forza politica autonoma, credibile e radicata, pronta a confrontarsi senza sconti ma con responsabilità, mettendo al centro la tutela del territorio, la qualità delle decisioni pubbliche e il rispetto del ruolo del Consiglio comunale».