MASSA MARITTIMA – Apriranno martedì 10 febbraio le iscrizioni agli asili nido presenti nel territorio dell’Unione di Comuni montana Colline Metallifere per l‘anno educativo 2026/2027 per i bambini che al 31/12/2026 saranno in età compresa tra i 12 e 36 mesi e in regola con le vaccinazioni sanitarie.

Le domande potranno essere presentate fino al 15 marzo 2026.

Ricordiamo che nel territorio dell’Unione sono attivi i seguenti Asili nido: Orso Bruno (Massa Marittima), Ciuchino Mandarino (Tatti – Frazione di Massa Marittima), Bruco Verde (Valpiana – Frazione di Massa Marittima), Freccia Azzurra (Roccastrada), Fumacchio (Monterotondo Marittimo).

L’iscrizione al servizio dovrà essere effettuata esclusivamente a partire dal 10 febbraio attraverso il portale telematico di www.unionecomunicollinemetallifere.it, mediante Spid, nella sezione che si raggiunge attraverso il seguente link: https://servizionline.hspromilaprod.hypersicapp.net/cmsucmetallifere/portale/contactcenter/tabschedainformativa.aspx?IDNODE=&IDC=45&CW=SCUO

Per usufruire dei benefici tariffari è necessario dichiarare il valore ISEE (in corso di validità) ed autorizzare l’Ufficio a visionarlo mediante l’accesso al portale Inps dedicato.

Accedono di diritto i bambini: diversamente abili L.104/92, appartenenti a nuclei familiari in condizioni di disagio sanitario, economico o sociale, attestato dai servizi sociali o sanitari territoriali, che hanno frequentato il nido durante l’anno educativo 2025/26 per i quali deve comunque essere inoltrata la domanda di conferma alla frequenza. Il Bando è a disposizione di tutti i cittadini sul sito dell’Unione nella Sezione Asili nido.

Per informazioni è possibile rivolgersi al Servizio associato di Pubblica istruzione dell’Unione di comuni. Questi sono i contatti :

Angela Zappi, tel. 0566/906247 mail: [email protected] ; Arianna Andreini tel. 0566/906125 mail: [email protected]; Lorella Cuni, tel. 0564/561229 mail: [email protected]; Rita Danti, tel. 0566/906319 mail: [email protected]; Sofia Boccini, tel. 0566 906255 mail: [email protected]