GROSSETO – Un altro buon weekend di agonismo e formazione per le giovanili del Grosseto Rugby. Concentramento in terra labronica per gli Under 8, che si sono misurati con i coetanei del Livorno A e B, del Lions A e B, dello Scintilla e del Rosignano. Sei le partite giocate, con i baby maremmani che hanno ceduto solo di fronte ai livornesi 6-0 e 4-0 per poi rifarsi contro le altre rose, vincendo in ordine 5-4, 6-2, 5-1 e 5-2. Sorrisi, sostegno e applausi da parte dei genitori e amici dei baby biancorossi, con un bel tifo con tanto di trombette e ponpon da cheerleader.

Turno avaro per gli Under 10; prima il ko per 16-0 nella sfida con i ben più quotati Lions, poi le sconfitte contenute contro Lucca e Scintilla, rispettivamente per 5-2 e 6-1. “C’era un netto disequilibrio tra le squadre – hanno notato i tecnici del Grosseto – che è stato reso presente in seguito alle altre partite. C’è tanto da lavorare, come sempre. Purtroppo il fatto che siamo congiunti con l’Elba non ha giovato”.

Esordio da applausi al campo biancorosso “Viviana e Francesca” per gli Under 14. Nel sodalizio col Tirreno Rugby è arrivata una bella vittoria per 36-19 contro i Mammuth; in campo Madeddu, Faraci, Golini, Pellegrini e Sanna per i grossetani. Una bella soddisfazione in un rettangolo verde molto amato dai maremmani e che ha portato fortuna ai piccoli rugbisti di casa.

Nel campionato interregionale weekend amaro per gli Under 18, che hanno perso 28-7 a Piombino contro lo Jesi; puntualmente convocati i grossetani Diego Vena e Thomas Chechi, che hanno messo su gambe, spalle e cuore altra esperienza.

Nessuna novità dal gruppo senior delle Raccattate, ferme fino al 22 febbraio. “Gli allenamenti continuano – ha raccontato Valeria, giocatrice e allenatrice – giovedì abbiamo fatto il lavoro congiunto a Grosseto insieme alle nostre bimbe che sono state davvero brave. Assolutamente alla nostra altezza e anche più. Siamo contente anche che gli articoli sulla pagina stiano andando bene, con tante visualizzazioni”.