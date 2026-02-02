FOLLONICA – Sabato 31 gennaio, circa 60 persone ha fatto visita all’interno del Palazzo Granducale, residenza estiva del granduca Leopoldo II di Lorena, oggi sede del distretto Carabinieri Biodiversità di Follonica.

I componenti del club “La Cinghialessa” di Gavorrano e altri dell’associazione Unuci, sezione di Grosseto, sono stati accolti con cordialità e disponibilità dal colonnello comandante Giovanni Quilghini. Erano presenti, oltre ai due presidenti, Franco Balloni per il club “La Cinghialessa” e Giancarlo Indiati per l’Unuci sezione di Grosseto, anche il funzionario della Prefettura di Grosseto, ietro Scarpino, e il presidente regionale Unuci di Firenze, Nicola De Nicola.

«Il colonnello Quilghini ha raccontato, con la sua eccellente oratoria, la storia del patrimonio forestale dello Stato, delle foreste demaniali, delle riserve genetiche e biogenetiche e delle riserve naturali, un tempo sotto il demanio e il Corpo Forestale e oggi confluite, con un recente decreto legge, sotto il controllo dei Carabinieri Biodiversità. Il comando di Follonica ha giurisdizione e controllo sui tomboli delle pinete di Follonica, la Riserva dei Tre Cancelli, il Parco di Montioni, il Tombolo della Feniglia, la Riserva naturale del Belagaio e, in modo particolare, l’isola di Montecristo. Un paradiso naturale prodigo di tesori, dove recentemente è stata scoperta sulle pendici rocciose dell’isola una pianta vegetale unica nel suo genere e forse unica al mondo, che gli scienziati botanici hanno battezzato Leopoldum montecristensis».

Dopo la visita al giardino botanico, vero gioiello naturalistico con piante di grande pregio, sono stati visitati anche gli ambienti interni del palazzo, impreziositi da affreschi e stucchi di rara bellezza.

La giornata si è conclusa con un pranzo tra declamazioni di poesie, consegna di artistici omaggi e il taglio della torta per il quinto anniversario della nascita del club “La Cinghialessa”, i partecipanti hanno potuto trascorrere una giornata all’insegna della cultura e della gastronomia.