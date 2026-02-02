CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Grande hockey al Casa Mora con il Why Sport Valdagno che batte la Blue Factor Castiglione per 8-2. Alla vigilia in casa maremmana si sapeva che sarebbe stato come scalare l’Everest di fronte ai veneti, una delle squadre più in forma e soprattutto piena di campioni tutti giovanissimi. Come all’andata il punteggio è rimasto poco in discussione, anche se i biancocelesti (in maglia giallonera), hanno decisamente giocato meglio rispetto all’andata. Il tecnico castiglionese recupera Oscar Lasorsa, anche se non al meglio della condizione dopo lo scontro contro il portiere del Cp Grosseto nel derby. Fuori Serse Cabella, e in attesa di notizie dopo un consulto a Milano nei prossimi giorni per capire la situazione del suo braccio.

Inizio a 1000 all’ora per il Valdagno che dopo due giri d’orologio passa in vantaggio. Diquigiovanni in mischia buca Saitta. La Blue Factor non ci sta e per diversi minuti mette sotto i veneti con Viera che para tutto. Al 4′ però Escobar ruba la pallina a centro pista davanti al portiere prova un alza e schiaccia e prende il palo e a rimorchio Maldini infila l’1-1. Pochi secondi e i maremmani avrebbero un’altra opportunità per passare in vantaggio: Esquibel parte dalla sua metà campo, e Sanches stende l’argentino lanciato verso la porta. Lo stesso Esquibel si incarica di battere il tiro libero, ma Viera lo ferma ben te volte consecutive. Sanches al 6′ è micidiale: da destra spara un missile all’incrocio con Saitta che non può farci davvero nulla, 2-1. Pochi secondi e Cabiddu prende un blu dopo un fallo su Sanches, con il Castiglione che resiste al power play veneto. E non sono passati nemmeno 7′. La partita rimane molto divertente con i portieri attenti e molte occasioni. Al 18′ Honorio non può far altro che agganciare Cabiddu che era entrato in area. Lasorsa non sfrutta il rigore del possibile 2-2, con Viera che ferma tutto.

Il Valdagno così allunga: Sanches, questa volta da sinistra, bombarda per il 3-1; e poi il capocannoniere del campionato Honorio in contropiede finalizza da campione l’assist di Diquigiovanni per il 4-1 che manda le squadre al riposo. Nella ripresa dopo 5′ alla beneficiata si aggiunge Tomba che sfrutta il passaggio sul secondo palo di Seixas, 5-1. All’11’ dopo un tiro di Francesco Crocco la pallina rimane dietro la porta, il più lesto di tutti è il portoghese Honorio che la riprende e infila sul palo basso il 6-1. Due minuti e sul decimo fallo del Valdagno ci pensa Escobar a ribadire in gol la punizione di prima. Stessa cosa fa Honorio sul decimo fallo castiglionese, 7-2. C’è il tempo per un cartellino blu a Seixas che stende Guarguaglini e in inferiorità numerica Sanches ha l’energia per sprintare a destra e servire a Nicolò Crocco la pallina del definitivo 8-2.

A1 Blue Factor Castiglione-Why Sport Valdagno 2-8

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Michael Saitta, (Gabriele Irace); Mattia Maldini, Diego Bracali, Diego Guarguaglini, Filippo Montauti, Facundo Gabriel Esquibel Fernandez, Alberto Cabiddu, Oscar Lasorsa, Tomas Escobar Avellaneda. All. Massimo Bracali.

WHY SPORT VALDAGNO: Rodrigo Gomes Ferreira Batista Vieria, (Filippo Vallortigara); Leonardo Diquigiovanni, Marco Tomba, Niccolò Crocco, Diogo Migiuel Dos Santos Seixas, Giulio Piccoli, Tiago Manuel Barbosa Sanches, Francesco Crocco, Lucas Honorio Santos. All. Frederico Atayde Correia de Azevedo Mascarenhas.

ARBITRI: Louis Antony Hyde di Breganze, Alfonso Rago di Giovinazzo.

RETI: pt (1-4) 2’01 Diquigiovanni (V), 4’27 Maldini (C), 6’17 e 19’26 Sanches (V), 20’16 Honorio (V); st 5’14 Tomba (V), 11’39 Honorio (V), 13’22 pp Escobar (C), 14’33 pp Honorio (V), 23’53 N.Crocco (V).

Serie A1 – 16a giornata 21/24/ 25 gennaio 2026

Forte dei Marmi-Indeco Afp Giovinazzo 3-3

Tr Azzurra Novara-Cgc Viareggio 2-5

Cp Grosseto-Blue Factor Castiglione 7-3

Innocenti Cos. Follonica-Trissino 3-7

Bcc Centropadana Lodi-Ubroker Bassano 3-8

Breganze-Sarzana 4/2

Why Sport Valdagno-Teamservicecar Hrc Monza 24/2

Serie A1 – 17a giornata 30/31 gennaio 1 febbraio 2026

Teamservicecar Hrc Monza-Tr Azzurra Novara 2-5

Indeco Afp Giovinazzo-Innocenti Cos. Follonica 5-3

Sarzana-Bcc Centropadana Lodi 2-2

Cgc Viareggio-Forte dei Marmi 2-0

Trissino-Breganze 12-3

Ubroker Bassano-Cp Grosseto 6-2

Blue Factor Castiglione-Why Sport Valdagno 2-8

La classifica

Bassano (17) 42 punti; Trissino (17) 41; Cgc Viareggio (17) 38; AW Lodi (17) 33; Valdagno (15) 32; Hrc Monza (16), Cp Grosseto (17) 27; Sarzana (16), Follonica (17) 22; Forte dei Marmi (17) 14; Azzurra Novara (17) 12; Afp Giovinazzo (16) 11; Castiglione (17) 7; Breganze (16) 3