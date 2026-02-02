GAVORRANO – Emanuele Sciamanna della Olimpia Cycling Team si aggiudica il trofeo Bastione Fortezza, gara di ciclismo amatoriale andata in scena al Grilli di Gavorrano. La manifestazione targata Acsi è stata organizzata dal Marathon Bike con il patrocinio della Provincia di Grosseto e Comune di Gavorrano con il sostegno della Banca Tema e della ditta Big Mat di Maurizio Scarpelli.

Ancora grande ciclismo sulle strade maremmane con al via 66 atleti, alcuni di questi di assoluto valore nazionale. Unica partenza alle 9.30 e subito i soliti tentativi di andare in fuga con scatti e contro scatti sino a quello che ha caratterizzato tutta la gara sino alle battute finali, quando il tentativo, che sembrava andare in porto, non è stato ripreso dal gruppo. Protagonisti della giornata sono stati Roberto Basile, Francesco Bacci, Marco Diamanti, Loriano Giannini, Filippo Scelfo e Michele Chiaverini. Il gruppo di sei atleti è arrivato ad avere un vantaggio massimo di circa 50 secondi. In località Bozzone, a circa quattro chilometri dal traguardo posto in località Pogg’Alberi, è entrato in scena prepotentemente Emanuele Sciamanna, terzo domenica scorsa nel trofeo Maiano, che ha colto tutti di sorpresa uscendo allo scoperto da solo. Niente da fare per gli inseguitori che sono arrivati a circa cinque secondi dal corridore della Olimpia Cycling Team.

La volata per il secondo posto è andata a Daniele Paoli della società Qred- Bike Emotion, piazzamento che gli ha consentito di aggiudicarsi la vittoria di fascia. Al terzo posto Alberto Lamberti del Team Vallune. Questi i corridori che sono stati premiati nelle rispettive categorie: Mattia Cerone, Francesco Bacci, Maurizio Castiglione, Michele Lazzeroni, Daniele Paoli, Alberto Lamberti, Loriano Giannini e Francesco Garuzzo.