MASSA MARITTIMA – Sono aperte le iscrizioni alla 33° edizione del Premio letterario nazionale “Scelto da noi”, promosso dal Comune di Massa Marittima, in collaborazione con la Biblioteca comunale Gaetano Badii e l’Istituto Comprensivo Don Curzio Breschi. La particolarità di questo storico concorso dedicato alla letteratura per l’infanzia e l’adolescenza è il coinvolgimento attivo degli studenti e delle studentesse nella scelta del vincitore.

Il concorso si articola in tre sezioni: Junior (3–5 anni), destinata alla Scuola dell’Infanzia; Young (9–11 anni), destinata alla Scuola Primaria; Teen (12–14 anni), destinata alla Scuola secondaria di primo grado. La partecipazione è gratuita.

Le opere dovranno essere inviate entro il 31 marzo 2026 alla Biblioteca comunale Gaetano Badii di Massa Marittima. A settembre 2026 verranno selezionati i libri finalisti per ciascuna sezione, che saranno poi letti e votati dagli studenti coinvolti nel progetto.

La proclamazione dei libri vincitori è prevista per il 30 aprile 2027 e le premiazioni si svolgeranno a maggio 2027 a Massa Marittima, con incontri tra gli autori e le classi partecipanti. Ai vincitori sarà riconosciuto un compenso onnicomprensivo di 1.000 euro per la partecipazione agli incontri di premiazione.

“Il premio letterario Scelto da Noi è un progetto di cui il Comune di Massa Marittima va particolarmente fiero – commenta la sindaca Irene Marconi – perché mette al centro i bambini e i ragazzi come lettori consapevoli e protagonisti attivi del concorso. Da oltre trent’anni questo premio rappresenta un investimento sull’educazione, sulla crescita critica delle nuove generazioni e sul valore della lettura come strumento di conoscenza, dialogo e inclusione. Attraverso l’impegno della Biblioteca comunale e dell’Istituto Comprensivo Don Curzio Breschi, anno dopo anno, questa esperienza è cresciuta coinvolgendo migliaia di giovanissimi lettori.”

Info: 0566 906290/93- 3357501826 [email protected] (lunedì, martedì e venerdì, dalle 14 alle 19; mercoledì e sabato, dalle 9 alle 13).

Il bando è consultabile al seguente link: https://www.comune.massamarittima.gr.it/home/vivere/Premio-letterario–Scelto-da-noi-.html