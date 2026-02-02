GROSSETO – Nel quarto turno di andata del campionato di serie B, il Circolo Pattinatori Grosseto non va oltre il pareggio nella sfida casalinga contro il fanalino di coda Rotellistica Camaiore (4-4 il risultato finale). Due punti sicuramente persi per Bruzzi e compagni, che hanno avuto per lunghi tratti la partita in mano, ma si sono fatti raggiungere per due ingenuità, che hanno permesso ai versiliesi di recuperare due reti di svantaggio, su due rigori ben tirati da Caliumi. Un vero peccato, insomma. Il Grosseto si è presentato al via con un quintetto rimaneggiato, con Bruni in porta, Bruzzi, Bianchi, Cardi e Montomoli esterni. Dopo sette minuti di gioco è Cardi a portare in vantaggio i grossetani; Camaiore pareggia, ma Bruzzi, nonostante un piccolo infortunio (uno stiramento muscolare) trova la rete che permette di andare al riposo avanti 2-1. Nella ripresa la Rotellistica riesce ad agganciare nuovamente in padroni di casa, ma una doppietta di Marco Bianchi (al 6′ e 11′) porta il Cp sul doppio vantaggio. Sembra fatta, ma per due falli inutili, gli ospiti vanno sul dischetto e portano a casa un punto insperato.

“Un risultato bugiardo – commenta Riccardo Bruzzi – meritavamo di vincere, ma abbiamo sbagliato in occasione dei due rigori che hanno deciso la gara. Abbiamo sicuramente sentito l’assenza di Emanuele Perfetti, a Bassano con la serie A1, e Tommaso Giusti, squalificato, ma potevamo portarla a casa. Sul 2-1 sono uscito per uno stiramento, ma sono dovuto rientrare perché i ragazzi non riuscivano a tenere palla, a qualcuno è venuto il “braccino”. Siamo più forti, ma non l’abbiamo dimostrato”.

C.P. Grosseto-Rotellistica Camaiore 4-4

C.P. GROSSETO: Bruni, Saletti; Bruzzi, Lorenzo Perfetti, Montomoli, Muntean, Cardi, Civitarese, Filippeschi, Bianchi. All. Marco Zanobi.

ROTELLISTICA CAMAIORE: Iacopi; Barni, Triola, Fatticcioni, Giorgi, Caliumi, Pardini, Chimenti, Bechini. All. Alessandro Bacherotti.

ARBITRO: Matteo Galoppi di Gavorrano.

RETI: nel p.t. 7’02 Cardi, 13’36 Giorgi, 18’08 Bruzzi; nel s.t. 3’17 Caliumi, 5’08 Bianchi, 10’30 Bianchi, 11’37 Caliumi (rig.), 16’09 Caliumi (rig.).

ESPULSIONI TEMPORANEE (2′): Giorgi, Montomoli.