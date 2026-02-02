GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi lunedì 2 febbraio 2026

Ariete intraprendente: inizi la settimana con idee chiare, ma fai attenzione ai dettagli.

Toro affidabile: oggi la tua calma è un punto di riferimento per chi ti sta intorno.

Gemelli curioso: giornata di spunti e contatti, ma cerca di non disperdere energie.

Cancro profondo: il lavoro ti chiede concentrazione, ma il cuore vuole spazio.

Leone determinato: sei in grado di trascinare il gruppo con carisma.

Vergine, segno del giorno, sarà lucida, metodica, concreta: oggi ti dedichi a sistemare, chiarire, mettere ordine dove serve.

Consiglio escursione: fai una passeggiata al Giardino di Daniel Spoerri a Seggiano, dove precisione e creatività si fondono in armonia, proprio come te oggi.

Bilancia diplomatica: sai riportare equilibrio in una situazione complessa.

Scorpione vigile: osservi molto e scegli quando intervenire.

Sagittario attivo: ma oggi è meglio rallentare.

Capricorno costruttivo: sei in pieno controllo delle priorità.

Acquario ispirato: una tua intuizione si rivela utile.

Pesci sensibili: ma oggi più stabili del solito.