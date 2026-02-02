GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi lunedì 2 febbraio 2026
Ariete intraprendente: inizi la settimana con idee chiare, ma fai attenzione ai dettagli.
Toro affidabile: oggi la tua calma è un punto di riferimento per chi ti sta intorno.
Gemelli curioso: giornata di spunti e contatti, ma cerca di non disperdere energie.
Cancro profondo: il lavoro ti chiede concentrazione, ma il cuore vuole spazio.
Leone determinato: sei in grado di trascinare il gruppo con carisma.
Vergine, segno del giorno, sarà lucida, metodica, concreta: oggi ti dedichi a sistemare, chiarire, mettere ordine dove serve.
Consiglio escursione: fai una passeggiata al Giardino di Daniel Spoerri a Seggiano, dove precisione e creatività si fondono in armonia, proprio come te oggi.
Bilancia diplomatica: sai riportare equilibrio in una situazione complessa.
Scorpione vigile: osservi molto e scegli quando intervenire.
Sagittario attivo: ma oggi è meglio rallentare.
Capricorno costruttivo: sei in pieno controllo delle priorità.
Acquario ispirato: una tua intuizione si rivela utile.
Pesci sensibili: ma oggi più stabili del solito.