FOLLONICA – Due persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi lungo la strada provinciale Sarzanese Valdera, all’altezza dell’ingresso della carreggiata a quattro corsie. Si tratta di un giovane di 18-19 anni e un uomo più grande.

Lo scontro tra veicoli

Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, una delle autovetture, che viaggiava in direzione Follonica, si è scontrata con un’altra auto proveniente da Massa Marittima. L’impatto ha causato ingenti danni alla parte anteriore di uno dei veicoli.

Due feriti soccorsi dal 118

Entrambi i feriti sono stati presi in carico dal personale sanitario del 118, intervenuto per le prime cure e i successivi accertamenti.

Vigili del fuoco sul posto

I vigili del fuoco di Follonica hanno collaborato con i sanitari per aiutare l’uomo più anziano a uscire dall’abitacolo, pur non risultando incastrato. L’intervento ha consentito di operare in sicurezza e velocizzare le operazioni di soccorso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche la polizia municipale di Follonica e i carabinieri, impegnati nei rilievi e nella gestione della viabilità.