GROSSETO – Dalla Stout che profuma di caffè alle fermentazioni spontanee che guardano al futuro. È un viaggio nel mondo della birra artigianale quello proposto nella puntata 36 de Il tempo di un caffè, che questa volta ha come ospite Alessio Bargagli, esperto di birra e titolare del Wooden Beer Shop, realtà che da sette anni contribuisce a diffondere la cultura brassicola nel territorio.

Al posto del classico espresso, sul tavolo arriva una Stout, stile di origine inglese caratterizzato da sentori di caffè e cioccolato. Un assaggio che diventa spunto per raccontare un percorso iniziato quindici anni fa tra viaggi, fiere e soprattutto Belgio, considerato una vera e propria scuola per chi si avvicina al mondo della birra artigianale.

Il movimento, in Italia, muove i primi passi a metà degli anni ’90 e oggi è in pieno fermento: quasi mille birrifici, una produzione sempre più curata e una grande varietà di stili. A Grosseto, spiega Bargagli, il pubblico ha dimostrato curiosità e attenzione, avvicinandosi con crescente consapevolezza a un prodotto che non è più soltanto una bevanda, ma un’esperienza da conoscere.

Tra le preferenze di chi muove i primi passi spiccano le Pilsner, leggere e dissetanti, e le IPA, riconoscibili per l’uso dei luppoli americani. Ma lo sguardo è già rivolto oltre: le birre a fermentazione spontanea, affinate in botti di legno e dal profilo leggermente acidulo, sono destinate – secondo Bargagli – a essere protagoniste nel 2026.

Non manca il riferimento alla stagionalità: dalle birre natalizie a quelle primaverili arricchite con spezie come coriandolo e buccia d’arancia, fino alle birre salate. Un settore in costante rinnovamento, capace di distinguersi anche grazie alla qualità, come dimostrano le fiere di settore dove vengono premiate le migliori produzioni italiane.

Per chiudere, il consiglio per il prossimo anno è chiaro: Saison, stile belga dalle note fruttate e speziate, perfetto per chi vuole scoprire nuove sfumature del mondo brassicolo.

Il tempo di un caffè è la nuova rubrica video de Il Giunco che prende ispirazione dal format lanciato da ilSaronno nel 2020.

Il format è semplice: interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere meglio i protagonisti del nostro territorio. In quattro minuti e tre domande cerchiamo di dare voce ai maremmani e alle maremmane sui nostri principali canali social: Instagram, Facebook, TikTok e YouTube.

A condurre è il direttore Daniele Reali.

