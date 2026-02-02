GROSSETO – I progetti per gli aerogeneratori tentano di trovare residenza in Maremma ! In particolare, a subire le attenzioni di chi decide gli interventi territoriali c’è il Comune di Pitigliano e tra quelli grossetani anche quello di Manciano. Un “parco eolico” che prevede nove di questi contemporanei “golem”, alti circa duecento metri.

Saltiamo a piedi pari la descrizione delle infrastrutture per la costruzione e l’esercizio dell’opera, evidenziando come pure il territorio laziale, con i comuni di Farnese, Valentano e Ischia di Castro, debba porsi di fronte a questo problema. L’area sarebbe vicina anche alla Riserva Naturale della Selva del Lamoni, del Lago di Mezzano, di alcuni siti archeologici e di aziende agricole.

Il territorio di Pitigliano, da tempo è ambito e già più di due anni fa, era stato deputato ad essere “seminato” di pale eoliche. Complessivamente i progetti partoriti, sono stati una quindicina, per un totale di centocinquanta pale.

Non estranei a queste attenzioni, neppure i territori ricadenti nei comuni di Arcidosso, Castiglione della Pescaia, Cinigiano, Gavorrano, Grosseto, Magliano in Toscana, Orbetello, Paganico e Scansano. Al riguardo, ci troviamo peraltro di fronte a valutazioni diverse tra il Ministero dell’Ambiente Sicurezza Energetica e la Regione Toscana. Sino al 25 febbraio enti, cittadini ed associazioni, potranno comunque presentare osservazioni avverso al progetto.

C’è pure chi osserva che all’estero, come in Austria ad esempio, le pale eoliche, fanno da decenni mostra di se (non ce la sentiamo di scrivere “bella mostra”) convivendo con Natura e paesaggio, senza pubblici clamori e contestazioni di sorta. E’ però vero che da noi, zone come quella del pitiglianese e non solo, posseggono potenzialità di attrazione ambientale, di interesse storico, archeologico, artistico e culturale in senso lato, che le rendono uniche ed inconfondibili.

Al di là dei personaggi della cultura e dell’ambientalismo che sino ad oggi già si sono fatti sentire, contestando i progetti, c’è soprattutto l’unanime disaccordo delle popolazioni che vivono ed operano in quei territori. Un diritto il loro quasi “giusnaturalistico”, di doverosa congenita tutela dei territori natali.

Ci sarebbe a questo punto, fantasiosamente da sperare, che il leggendario Brigante Tiburzi, nato e vissuto in quella parte di Maremma tosco laziale coinvolta proprio nel progetto eolico, potesse, opportunamente evocato, fare da guida spirituale alle proteste contro le prescelte localizzazioni di questi impattanti aerogeneratori!

Chissà se si eleverà al cielo un accorato: “Domenico Tiburzi, Re della Macchia, pensaci tu” !?

