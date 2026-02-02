GROSSETO – «Grosseto continua a investire in politiche sociali orientate non solo all’emergenza abitativa, ma anche al reinserimento sociale e lavorativo delle persone in difficoltà» lo afferma l’Amministrazione comunale di Grosseto. Accanto a un tetto per la notte, il Comune punta su «supporto psicologico, percorsi formativi e accompagnamento all’autonomia».

In questo quadro si inserisce la scelta dell’Amministrazione comunale di Grosseto, che insieme al Coeso ha attivato una nuova soluzione per il ricovero notturno dei senza fissa dimora.

Il dormitorio si sposta in via Leoncavallo

Il dormitorio comunale cambia sede e indirizzo. Grazie alla disponibilità del presidente dell’associazione sportiva Il Sole, il servizio troverà temporaneamente spazio in una struttura sportiva comunale di via Leoncavallo, che continuerà regolarmente le proprie attività legate al pattinaggio artistico.

Il dormitorio sarà aperto tutti i giorni dalle 20 alle 7.30, con possibilità di accesso fino alle 22, per le persone in possesso di documento di identità e/o permesso di soggiorno.

Si chiude l’esperienza di via De Amicis

Con l’apertura della nuova sede si conclude una lunga fase legata alla struttura di via De Amicis, attiva inizialmente dal dicembre 2009 per l’emergenza freddo e successivamente trasformata in dormitorio stabile.

In oltre quindici anni di attività, la struttura ha accolto 610 persone, di cui il 65% stranieri e il 35% italiani, confermandosi un punto di riferimento per il contrasto alla marginalità sociale in città.

Comune e Coeso: «Servizio garantito senza interruzioni»

«Il servizio è interamente sostenuto dall’Amministrazione comunale e dal Coeso» spiegano il sindaco e presidente della Società della Salute Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alle politiche sociali Carla Minacci.

Una precisazione che arriva «dopo mesi di confronto, spesso senza esito, con altri soggetti del mondo del sociale. Nonostante le difficoltà e le porte chiuse – sottolineano – siamo riusciti a garantire un servizio aggiuntivo rispetto ai livelli essenziali, senza interruzioni e con continuità».

Ristrutturazione di via De Amicis e ringraziamenti

Nel frattempo il Comune ha avviato il percorso di ristrutturazione dell’immobile di via De Amicis, considerato strategico per le future politiche sociali cittadine.

«Con i fatti e non con le parole – concludono sindaco e assessore – Grosseto dimostra di saper rispondere ai bisogni. Un ringraziamento speciale va a Francesco Gazzillo, presidente dell’associazione Il Sole, che con i suoi oltre 80 atleti ha dato piena disponibilità all’Amministrazione».