FOLLONICA – L’Amministrazione comunale follonichese ha disposto la revisione integrale e la ripubblicazione della graduatoria provvisoria per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica (Erp), in ottemperanza alla sentenza n. 1/2026 della Corte costituzionale.

La decisione arriva dopo il pronunciamento della Consulta, depositato lo scorso 8 gennaio, che ha dichiarato incostituzionale una parte della normativa regionale su cui si basava la precedente graduatoria.

Annullati i punteggi legati alla “storicità” della residenza

La Corte Costituzionale ha bocciato la lettera c-1 dell’Allegato B della legge regionale Toscana n. 2/2019, che prevedeva punteggi aggiuntivi legati alla durata della residenza anagrafica o dell’attività lavorativa continuativa nel territorio comunale.

Secondo i giudici, questo criterio violava i principi di uguaglianza e ragionevolezza, perché il diritto alla casa deve basarsi sull’effettivo disagio economico e sociale e non sul tempo di permanenza in un determinato Comune.

Ricalcolo delle domande e nuova graduatoria provvisoria

A seguito della sentenza, gli uffici comunali hanno annullato la precedente graduatoria provvisoria, riesaminato tutte le domande presentate e ricalcolato i punteggi, eliminando i bonus legati alla residenza storica e all’attività lavorativa continuativa.

Il Comune ha quindi elaborato una nuova graduatoria provvisoria, costruita esclusivamente sui criteri di bisogno riconosciuti come legittimi dalla Corte Costituzionale.

La graduatoria è consultabile sul sito istituzionale al seguente link: https://www.comune.follonica.gr.it/ocmultibinary/

Trenta giorni per ricorsi e opposizioni.

Dalla data di pubblicazione decorrono 30 giorni entro i quali i richiedenti possono presentare ricorsi o opposizioni, come previsto dalla normativa vigente.

Conclusa questa fase e valutate le eventuali istanze, l’Amministrazione procederà all’approvazione della graduatoria definitiva, che servirà per l’assegnazione degli alloggi ERP disponibili.

Marrini: «Ripristinata legalità ed equità sociale»

«È stato un lavoro imponente ma necessario – dichiara l’assessore alle Politiche abitative Sandro Marrini – per ripristinare legalità ed equità sociale. La sentenza ha eliminato un criterio che penalizzava ingiustamente molti nuclei familiari in difficoltà. Con questo ricalcolo garantiamo che le case popolari vadano a chi ne ha realmente diritto, nel pieno rispetto della Costituzione».