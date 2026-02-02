GROSSETO – Torna l’appuntamento con la rubrica de IlGiunco.net At Work, il Cerca-trova lavoro con cui vogliamo aiutare i maremmani a trovare una nuova occupazione, ma anche le aziende a “pescare”, nel mare magno del mondo lavorativo, la figura più adatta al profilo offerto. Ovviamente alla rubrica potrete contribuire tutti voi scrivendo all’indirizzo [email protected].

• IlGiunco.net, il quotidiano della Maremma, il giornale digitale più letto della provincia di Grosseto e tra i primi in Toscana, cresce ancora e cerca nuovi collaboratori. Cerchiamo figure professionali nel settore commerciale per promuovere il giornale tra le aziende e nelle realtà economiche della nostra provincia e che possa sviluppare un progetto di crescita del settore pubblicitario della nostra testata. Il curriculum va inviato a [email protected] specificando nell’oggetto “Proposta di collaborazione”.

• Opportunità di lavoro con Acqua Village che apre ufficialmente le selezioni di lavoro per la stagione estiva 2026. I parchi acquatici di Follonica e Cecina cercano nuove risorse da inserire nel proprio staff nel periodo compreso tra giugno e settembre. Un’occasione rivolta a chi desidera lavorare in un ambiente dinamico, organizzato e a contatto con il pubblico. Le candidature devono essere inviate esclusivamente online tramite il sito ufficiale www.acquavillage.it, nella sezione “Lavora con noi”, compilando il modulo e allegando il curriculum vitae. Non saranno prese in considerazione candidature inviate via email o consegnate a mano. LINK

• Azienda referenziata grossetana, operativa nei servizi alle imprese, intende avviare una selezione per l’individuazione di una persona con comprovate competenze in marketing aziendale, da inserire all’interno della propria organizzazione per supportare le attività di sviluppo, comunicazione e promozione. LINK

• Cercasi gestore per impianto di distribuzione carburante. Se interessati e per informazioni rivolgersi al numero 06/88640081 dal lunedì al venerdì ai seguenti orari: 9:00-13:00 e 14:00-17:00 LINK

• L’autocarrozzeria Guerrini Edoardo srl, con sede in Grosseto, è alla ricerca di un operaio verniciatore con esperienza. Gli interessati possono inviare il proprio CV aggiornato all’indirizzo email: [email protected] LINK

• La Modulpanel Srl, con sede a Borgo Santa Rita, Leader nella produzione di bagni prefabbricati, in un’ottica di dimensionare al meglio il proprio organico, è alla ricerca di sei figure professionali: un disegnatore tecnico, un impiegato, quattro operai (settore idraulico/elettrico ed edile). Gli interessati possono inviare il proprio CV aggiornato all’indirizzo email: [email protected] e/o [email protected] specificando nell’oggetto la posizione per cui si candidano. LINK

• Cescot, agenzia formativa Confesercenti, ricerca, per le aziende associate, le seguenti figure: Cuoco, Aiuto cuoco, Cameriere ai piani, Cameriere di sala, Responsabile di sala, Lavapiatti, Barman, Receptionist, Pulizia degli ambienti e non solo. Inviare curriculum a [email protected]

• Alba’r di Monticello Amiata ricerca personale da assumere come apprendista. Anche prima esperienza. Dal martedì alla domenica, turni di mattina e sera. Ambiente dinamico e versatile. Richiesti propensione al contatto col pubblico, buona capacità di calcolo e disponibilità alla formazione continua. Cell:. 345 6052437 Mail: [email protected] LINK

• Ecco di seguito i posti di lavoro offerti dai centri per l’impiego della Provincia: Elettricisti ed installatori di impianti elettrici nelle costruzioni civili. Receptionis. Baristi e professioni assimilate. Personale non qualificato nei servizi di ristorazione. Camerieri di ristorante. Cuochi in alberghi e ristoranti. Personale non qualificato nei servizi di ristorazione. Collaboratori domestici e professioni assimilate. Riparatori e manutentori di apparecchi e impianti termoidraulici industriali. Conduttori di mezzi pesanti e camion. Addetti agli affari generali. Elettricisti ed installatori di impianti elettrici nelle costruzioni civili. Manovali e personale non qualificato dell’edilizia civile e professioni assimilate. Commessi delle vendite al minuto. Addetti all’accoglienza nei servizi di alloggio e ristorazione. Agenti di commercio, Camerieri di albergo. Personale non qualificato addetto ai servizi di custodia di impianti. Addetti alle consegne di merci. Collaboratori domestici e professioni assimilate. Commessi delle vendite al minuto. Agenti assicurativi. Baristi e professioni assimilate. Tecnici meccanici. Addetti all’accoglienza nei servizi di alloggio e ristorazione. Cuochi in alberghi e ristoranti. Addetti agli affari generali. Educatori professionali. Conduttori di macchinari mobili per la perforazione in edilizia. Conduttori di mezzi pesanti e camion. Muratori in pietra e mattoni. Cuochi in alberghi e ristoranti. Collaboratori domestici e professioni assimilate. Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate. Addetti alla contabilità. Camerieri di ristorante. Addetti all’accoglienza nei servizi di alloggio e ristorazione. Personale non qualificato addetto alla pulizia nei servizi di alloggio e nelle navi. Camerieri di ristorante. Venditori a domicilio. Installatori e riparatori di impianti elettrici industriali. Assistenti congressuali e fieristici. Conduttori di trattori agricoli. Agronomi e forestali. Addetti all’accoglienza nei servizi di alloggio e ristorazione. Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate. Commessi delle vendite al minuto. Addetti all’accoglienza nei servizi di alloggio e ristorazione. Cuochi in alberghi e ristorantiCamerieri di albergo. Contabili. Addetti alla preparazione, alla cottura e alla vendita di cibi in fast food, tavole calde, rosticcerie ed esercizi assimilati. Camerieri di ristorante. Commessi delle vendite al minuto. Operai addetti ai servizi di igiene e pulizia. Camerieri di ristorante. Cuochi in alberghi e ristoranti. Personale non qualificato nei servizi di ristorazione. Tecnici agronomi. Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati. Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati. Addetti all’accoglienza nei servizi di alloggio e ristorazione. Personale di guardiania territoriale. Riparatori e manutentori di apparecchi e impianti termoidraulici industriali. Camerieri di ristorante. Cuochi in alberghi e ristoranti. Personale non qualificato nei servizi di ristorazione. Addetti all’accoglienza nei servizi di alloggio e ristorazione. Addetti al banco nei servizi di ristorazione. Baristi e professioni assimilate. Agricoltori e operai agricoli specializzati di giardini e vivai, di coltivazioni di fiori e piante ornamentali. Conduttori di trattori agricoli. Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture miste. Degustatori e classificatori di prodotti alimentari e bevande. Riparatori e manutentori di macchinari e impianti industriali. Cuochi in alberghi e ristoranti. Elettricisti ed installatori di impianti elettrici nelle costruzioni civili. Cuochi in alberghi e ristoranti. Cuochi in alberghi e ristoranti. Personale non qualificato nei servizi di ristorazione. Camerieri di ristorante. Commessi delle vendite al minuto. Accompagnatori turistici. Conduttori di barche e battelli a motore. Camerieri di ristorante. Addetti all’accoglienza nei servizi di alloggio e ristorazione. Addetti agli sportelli assicurativi, bancari e di altri intermediari finanziari. Conduttori di autobus, di tram e di filobus. Estetisti e truccatori. Conduttori di macchinari per il movimento terra. Personale non qualificato nei servizi di ristorazione. Addetti agli affari generali. Braccianti agricoli. Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni legnose agrarie. Addetti a macchinari industriali per la vinificazione. Addetti agli sportelli per l’esazione di imposte e contributi e al recupero crediti. Baristi e professioni assimilate. Insegnanti di lingue. Pasticcieri e cioccolatai. Agenti di commercio. Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate. Tecnici della gestione di cantieri edili. Elettricisti ed installatori di impianti elettrici nelle costruzioni civili. Agenti di pubblicità. Elettrotecnici. Installatori e riparatori di impianti elettrici industriali. Installatori e montatori di apparecchi e impianti termoidraulici industriali. Elettrotecnici. Addetti ad attività organizzative delle vendite. Educatori professionali. Addetti alle buste paga. Addetti all’accoglienza nei servizi di alloggio e ristorazione. Addetti all’assistenza personale. TUTTE LE OFFERTE A QUESTO LINK.