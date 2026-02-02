GROSSETO -Nel ricchissimo weekend di gare, l’Atletica Grosseto Banca Tema torna a casa con l’argento di Anselme Faragli e l’ottimo esordio di Mattia Bartolini. Faragli, impegnato nella due giorni di gare di Firenze, dove si assegnavano i titoli regionali di prove multiple indoor, chiude il Pentathlon Allievi con 3442 punti alle spalle del pratese Ogemo (3580p). L’atleta classe 2009 vince sia il Peso (12.80m) che il lungo (6.73m) con il primato personale al coperto, ed è secondo nei 60hs (8.61) e nell’alto (1.77m). Faragli, che arriva al minimo per i campionati italiani sia nel Pentathlon che nei 60hs e nel salto in lungo, completa le fatiche con il 3:06.60 nei 1.000m.

Ottime notizie arrivano anche dal campo Moreno Martini di Lucca, dove nonostante una gara condizionata dal forte freddo, Mattia Bartolini esordisce nella categoria Juniores vincendo la prima prova regionale del Campionato Italiano di Lanci Invernali scagliando il disco da 1.750kg fino a 53.78m. Primato personale migliorato di quasi tre metri e, in questo primissimo scampolo di 2026, una misura che lo pone a ridosso della Top 5 mondiale di categoria, nella stagione che vedrà come massimo appuntamento i Campionati Mondiali di Eugene. Nella stessa gara, progressi per Filippo Cappagli, quarto con 39.98m, e Matteo Di Vivona, quinto con 27.88m

A Marina di Carrara, dove si assegnavano i titoli toscani indoor Cadetti sui 50m, Martina Domenichini è sesta in finale (7.08) dopo aver corso 7.02 (PB) in batteria, mentre Giulia Scali ferma il cronometro dopo 7.42.

Atletica Grosseto Banca Tema impegnata in gran numero anche ad Ancona, dove il campione italiano dei 200m Gabriele D’Amico corre in 23.09 e 7.23 i 60m mentre Thomas Nencini conquista senza nessun problema il pass per i Campionati Italiani Allievi chiudendo i 400m in 49.81, non lontano dal suo primato personale all’aperto.

Nella giornata di sabato, sempre al Palacasali di Ancona, Niccolò Sonnini migliora notevolmente il suo primato personale sugli 800m al coperto portandolo fino a 2:00.62.

In gara anche Tommaso Duchini che ha realizzato 7.54 nei 60m e 24.51 nei 200m, Caterina Migliorini (8.97/30.14), Elena Fabiani (8.96/30.46) e Zoe Chirico Merlini (8.53/29.32). In chiusura 57.32 di Kevin Guerrini sui 400m.